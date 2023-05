Ricarica il tuo iPhone dove vuoi con il Powerbank magnetico IN SUPER SCONTO

Soprattutto nei lunghi viaggi, finalmente non dovrete più preoccuparti di rimanere con il cellulare scarico. Basterà avere a portato di mano questo Powerbank magnetico MagSafe in offerta su Amazon a soli 33,99€ grazie al 26% di sconto.

La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Affrettatevi, quest’offerta è a tempo limitato e i prodotti a disposizione potrebbero esaurirsi in fretta!

Mai più senza carica con il powerbank magnetico MagSafe

Il powerbank magnetico MagSafe è dotato di numerose caratteristiche tecniche che lo rendono un accessorio indispensabile per chiunque possieda un dispositivo mobile.

La sua compatibilità con la tecnologia MagSafe permette di agganciare il powerbank direttamente al retro del vostro iPhone o smartphone compatibile, garantendo una carica rapida e sicura grazie all’allineamento perfetto dei magneti.

Con una capacità di 5.000 mAh, questo powerbank è in grado di fornire fino a 2 ricariche complete per il vostro iPhone, assicurando una durata prolungata della batteria durante le vostre giornate più impegnative. Inoltre, il dispositivo supporta la ricarica rapida USB-C Power Delivery (PD) a 20W e la ricarica rapida Quick Charge (QC) 3.0, permettendo di ricaricare velocemente sia il powerbank stesso sia gli altri dispositivi compatibili.

Grazie al design sottile e compatto, il powerbank magnetico MagSafe è facilmente trasportabile in borsa o in tasca e si adatta perfettamente alle vostre esigenze di mobilità. Inoltre, il rivestimento in silicone antiscivolo assicura una presa salda e protegge il vostro smartphone da eventuali graffi durante l’utilizzo.

Il powerbank magnetico MagSafe è dotato di un pratico display LED che indica la carica residua, così da sapere sempre quanta energia è disponibile. Infine, la presenza di protezioni multiple garantisce la sicurezza del dispositivo, prevenendo sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento.

Ad oggi ilPowerbank magnetico MagSafe è in offerta su Amazon a soli 33,99€ grazie al 26% di sconto. Ricordate che rappresenta un investimento a lungo termine per il vostro smartphone e per la vostra vita quotidiana. Non solo vi permetterà di essere sempre connessi e operativi, ma vi garantirà anche la massima tranquillità quando siete in viaggio, in ufficio o semplicemente fuori casa.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.