Ribasso TITANICO per il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti più desiderato

Sei pronto a dire addio alla fatica delle pulizie domestiche? Il Proscenic Floobot V10 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti è la soluzione che stavi cercando, e ora è il momento migliore per acquistarlo! Grazie a un’offerta esclusiva su Amazon, puoi ottenere questo gioiello della tecnologia a soli 169,00€, approfittando di un incredibile coupon di sconto di 130€. Non perdere l’opportunità di trasformare il modo in cui vivi la pulizia della tua casa.

Il Proscenic Floobot V10 non è un semplice robot aspirapolvere. È un dispositivo all’avanguardia che combina aspirazione potente e lavaggio vibrante sonico per garantire una pulizia profonda e impeccabile. Con una potenza di aspirazione di 3000 Pa, è in grado di raccogliere facilmente tutta la polvere, i capelli e i detriti, mentre il mop a pressione vibra 3000 volte al minuto per rimuovere efficacemente le macchie più ostinate.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo robot è la PathPro Navigazione Assistita da Laser. Questa tecnologia avanzata ottimizza il percorso di pulizia per la massima copertura e crea una mappa interattiva della casa, permettendoti di impostare zone vietate e aree prive di mop. Inoltre, grazie al laser integrato, il Floobot V10 può pulire con eleganza sotto i mobili bassi, raggiungendo angoli e spazi che altri dispositivi non possono.

Il controllo è al tuo comando, sia tramite l’app dedicata che tramite assistenti vocali come Alexa, Google Home, Siri e IFTTT. Puoi programmare le pulizie, impostare zone no-mop e monitorare il robot in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Inoltre, il sensore a ultrasuoni per tappeti rileva il passaggio da un pavimento duro a un tappeto e aumenta automaticamente l’aspirazione per una pulizia profonda, evitando al contempo di bagnare i tappeti quando il mop è in posizione.

Non lasciarti sfuggire questa offerta straordinaria su Amazon. Il Proscenic Floobot V10 a soli 169,00€ è l’investimento perfetto per chi cerca una soluzione di pulizia all’avanguardia, efficiente e conveniente.

