Revolut down: carta non funziona e pagamenti bloccati, cosa sta accadendo

C’è chi non riusciva ad accedere al conto, chi si è visto respingere la carta alla cassa, chi ha trovato i bonifici fermi. Un disservizio esteso che, secondo le prime rilevazioni delle piattaforme indipendenti, sarebbe legato a problemi tecnici del servizio.

Il primo segnale è arrivato di prima mattina. I dati di Downdetector nel Regno Unito mostrano un aumento deciso delle segnalazioni dalle 7 ora britannica, cioè le 8 in Italia. StatusGator, invece, indica le 6:10 UTC come primo momento di malfunzionamento, con utenti che non riuscivano ad aprire l’app o a completare il login. Poi il problema si è allargato rapidamente: secondo Punto Informatico, alle 8:43 le segnalazioni erano già quadruplicate rispetto ai dieci minuti precedenti.

Dalle testimonianze raccolte, non sembra trattarsi di un guasto limitato a una sola funzione. Gli utenti parlano di app Revolut bloccata, messaggi di errore in fase di accesso e operazioni bancarie rimaste a metà. “Mi dice che qualcosa è andato storto, ma la connessione funziona”, ha scritto un cliente su una piattaforma di monitoraggio. Una frase che, in queste ore, torna spesso.

App, carte e Apple Pay: cosa segnalano gli utenti nei vari Paesi

I problemi raccontati dai clienti sono molto simili, anche se cambiano da Paese a Paese. In Spagna diversi utenti hanno segnalato difficoltà con Apple Pay, con pagamenti non autorizzati al momento della transazione. In Irlanda le lamentele riguardano soprattutto i pagamenti al POS non riusciti, anche per piccoli importi e in negozi diversi. In Germania, invece, alcuni clienti dicono di riuscire ad aprire l’app, ma senza poter fare operazioni.

Pagamento contactless non riuscito: app bancaria in errore e POS con segnale rosso durante un disservizio.

Nel Regno Unito, dove Revolut ha una base di utenti molto ampia, c’è chi racconta di non riuscire a pagare l’affitto in scadenza proprio oggi. Altri parlano di carte rifiutate alla cassa, con il terminale che restituisce un errore generico. Sui social, l’hashtag #RevolutDown raccoglie messaggi anche da Grecia, Romania e altri Paesi europei. “Sono rimasto fermo al supermercato, carta respinta due volte”, ha scritto un utente. Poche parole, ma rendono bene il disagio.

Dashboard ufficiale senza allarmi: manca ancora la conferma di Revolut

Nelle prime ore del disservizio, la dashboard ufficiale di Revolut non mostrava avvisi rilevanti e indicava i sistemi come operativi. Un dato che stona con la quantità di segnalazioni arrivate su Downdetector, IsDown e altre piattaforme indipendenti. Proprio IsDown parla di un’interruzione diffusa delle funzioni dell’app, con problemi di caricamento, login e transazioni fallite, precisando però che non risulta ancora una conferma formale da parte della società.

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali sulle cause del malfunzionamento Revolut. Resta da capire anche se il disservizio di oggi possa essere collegato all’incidente registrato ieri sulla pagina di stato del gruppo, quando erano stati segnalati problemi sui bonifici, poi risolti dopo quasi tre ore. Per ora, però, è solo una coincidenza nei tempi. Senza una comunicazione dell’azienda, non è possibile stabilire un legame tecnico tra i due episodi.

Cosa possono fare i clienti e come evitare truffe durante il disservizio

Per chi usa Revolut come conto principale, il problema è concreto: saldo non consultabile, pagamenti contactless incerti, trasferimenti bloccati e difficoltà nelle spese di tutti i giorni. In casi del genere, disinstallare e reinstallare l’app di solito serve a poco. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, il guasto sembra dipendere dai sistemi centrali e non dal telefono dell’utente. La scelta più prudente è usare una carta alternativa, se disponibile, oppure contanti per le spese urgenti.

C’è poi il tema della sicurezza. Durante i down dei servizi bancari aumentano spesso i tentativi di phishing, con falsi SMS, email o telefonate di presunti operatori pronti a offrire assistenza immediata. Revolut, come gli altri operatori finanziari, non chiede mai codici di accesso, PIN o credenziali fuori dai canali ufficiali. Meglio quindi non cliccare su link ricevuti da numeri sconosciuti e attendere aggiornamenti dall’app o dai profili verificati della società. Intanto, le segnalazioni continuano ad arrivare.