Reti migliori in Italia, il primato è uno solo e non ha concorrenti

La nuova classifica delle reti mobili italiane fotografa un divario molto netto, con un operatore che riesce a staccare tutti gli altri concorrenti sul campo.

La rilevazione prende in considerazione l’esperienza reale degli utenti tra download, upload, video e navigazione web, mettendo a confronto 4G e 5G nell’uso quotidiano. Il risultato nazionale è molto chiaro, anche se la qualità effettiva può cambiare parecchio da una zona all’altra.

La graduatoria nazionale: Vodafone in testa, Fastweb e WindTre davanti a Tim

La classifica di Altroconsumo mette Vodafone al primo posto con 89.355 punti. Un punteggio che la lascia molto lontana dagli altri operatori. Alle sue spalle la partita è più stretta: Fastweb è seconda con 49.897 punti, seguita da WindTre con 49.456 punti. Più indietro Tim, quarta con 47.496 punti. Chiude Iliad, ferma a 26.219 punti.

Il dato che salta subito agli occhi è il distacco tra Vodafone e il resto del gruppo. Tra Fastweb, WindTre e Tim ci sono poco più di duemila punti: abbastanza per cambiare posizione, ma non per parlare di fughe. Con Vodafone, invece, il margine si conta in decine di migliaia di punti. Nella media nazionale rilevata, è un’altra corsa.

Download, upload, video e siti web: i quattro parametri che fanno la classifica

Il punteggio finale sulle reti mobili italiane nasce da quattro prove: velocità di download, velocità di upload, qualità di riproduzione dei video e rapidità di apertura dei siti web. Non si tratta di test fatti in laboratorio, ma di misurazioni raccolte nell’uso normale dello smartphone: in città, sui mezzi, a casa, in ufficio. Insomma, dove la rete serve davvero.

Per ogni utente e per ogni località in cui vengono eseguite le prove, l’app CheBanda calcola la media dei risultati. I test tengono conto della rete disponibile in quel momento, quindi sia 4G sia 5G, senza dividere le due tecnologie nella classifica generale. È un aspetto importante: un operatore i cui clienti si collegano più spesso al 5G può ottenere risultati migliori nel totale.

Nella graduatoria sono entrati solo gli operatori con un numero di rilevazioni sufficiente per una valutazione solida. Le misurazioni relative ad altri gestori, spiegano i criteri dell’indagine, sono rimaste fuori dal confronto nazionale perché la base dati non era adeguata. Una scelta prudente: meglio pochi nomi, ma con numeri leggibili.

Perché la classifica non basta: copertura locale, 5G e test nei luoghi di ogni giorno

La classifica delle migliori reti mobili in Italia indica una tendenza nazionale, ma non garantisce lo stesso risultato in ogni zona. La qualità del segnale può cambiare da quartiere a quartiere, a volte perfino tra due strade vicine. Contano le antenne, il numero di utenti collegati, la conformazione del territorio. Un palazzo con muri spessi, una zona collinare, una stazione piena all’ora di punta: tutto può fare la differenza.

Per chi sta pensando di cambiare operatore, il controllo più utile resta quello nei luoghi di tutti i giorni: casa, lavoro, università, tragitto in treno o in auto. L’app CheBanda, gratuita per Android e iOS, permette di fare test di velocità e di consultare la mappa della copertura dei cinque operatori analizzati. È una verifica semplice, ma spesso decisiva.

Il primato nazionale di Vodafone resta netto nella rilevazione di Altroconsumo. La scelta migliore, però, si decide ancora sul campo: dove il telefono prende, dove un video parte senza bloccarsi, dove una pagina si apre in pochi secondi. Perché, alla fine, la rete migliore è quella che funziona quando serve.