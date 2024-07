Rete WiFi potenziata con il ripetitore TP-Link al 30% di sconto su Amazon

Il ripetitore WiFi TP-Link RE700X con tecnologia WiFi 6 offre tutto ciò di cui hai bisogno: velocità più elevate, tempi di latenza inferiori e più connessioni. Grazie alla tecnologia 1024-QAM, il RE700X garantisce un throughput dati più veloce del 25% rispetto alle generazioni precedenti di WiFi. Questo incremento di velocità permette di utilizzare una connessione WiFi rapida e stabile in tutte le stanze della tua casa.

Con i suoi quattro amplificatori ad alte prestazioni, il RE700X ti permette di goderti lo streaming 4K e i giochi online ovunque ti trovi. Non importa se condividi un appartamento con gli amici o vivi in una casa grande, il RE700X è in grado di inviare segnali forti anche nelle aree più difficili da raggiungere.

Il RE700X non è solo un semplice extender wireless. Collegando un cavo Ethernet alla porta dedicata, puoi trasformare la tua connessione Internet cablata in un access point wireless dual band 2×2 MIMO. Ricorda che per attivare questa modalità, devi prima cambiarla tramite il sito web o l’app dedicata.

Inoltre, il dispositivo è dotato di una porta LAN Gigabit che consente l’integrazione di dispositivi di rete cablati, come console di gioco e smart TV, all’interno della tua rete wireless. Questo garantisce una connessione affidabile e ad alta velocità per tutti i tuoi dispositivi.

Su Amazon, oggi, il ripetitore WiFi TP-Link viene scontato del 30% per un costo totale e finale d’acquisto di 69,99€.