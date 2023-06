Respira aria SANA E PULITA in tutta casa: il Purificatore portatile Xiaomi è in SCONTO FOLLE

È importantissimo purificare l’aria di casa per garantire un ambiente sano e fresco, soprattutto in questo periodo in cui le finestre sono spesso aperte. A risolvere il problema ci pensa lo Xiaomi Smart Air Purifier Compact, un incredibile purificatore d’aria attualmente disponibile su Amazon a soli 85,89 euro grazie ad uno sconto del 43%.

Ancora per poco potrai acquistare questo gioiellino della Xiaomi con un risparmio di più di 60 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. La promozione è davvero conveniente, ma affrettatevi perchè sta per scadere!

Xiaomi Smart Air Purifier Compact: aria sempre sana e pulita in tutta casa

Lo Xiaomi Smart Air Purifier Compact è progettato per rimuovere le particelle nocive presenti nell’aria, come polvere, polline, fumo e allergeni, garantendo un’aria fresca e pulita per te e la tua famiglia. Con il suo sistema di filtraggio avanzato, è in grado di catturare anche le particelle più piccole, migliorando la qualità dell’aria in modo significativo.

Le specifiche tecniche di questo purificatore sono sorprendenti. Dispone di un sistema di filtraggio a 3 strati, composto da un pre-filtro, un filtro HEPA e un filtro a carbone attivo, che lavorano in sinergia per rimuovere efficacemente le impurità dall’aria. Inoltre, ha una potenza di purificazione di 99,97%, garantendo un ambiente sano e privo di allergeni.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo purificatore d’aria è la sua compatibilità con l’app Xiaomi Mi Home. Puoi controllare e monitorare l’aria della tua casa tramite il tuo smartphone, regolare le impostazioni e ricevere notifiche in tempo reale sulla qualità dell’aria. Questa funzione ti offre un controllo completo sulla purificazione dell’aria, anche quando non sei a casa.

È ora di migliorare la qualità dell’aria nella tua casa e garantire un ambiente salubre per te e i tuoi cari. Ad oggi lo Xiaomi Smart Air Purifier Compact è disponibile su Amazon a soli 85,89 euro grazie ad uno sconto del 43%. Fai in fretta a fare il tuo ordine, l’offerta è in scadenza!

