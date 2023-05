Respira aria SANA E PULITA con il Purificatore d'aria Xiaomi (oggi SCONTATO AL 40%)

È tempo di fare un passo avanti per la tua salute e il tuo benessere con questo gioiellino che apprezzerà tutta la famiglia! Parliamo del purificatore d’aria Xiaomi Smart Air Purifier Compact, oggi disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 40%.

Al momento è possibile acquistare il dispositivo a soli 89,89 euro, risparmiando quindi 60 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile averlo domani stesso direttamente a casa tua attivando un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese.

Aria pulita e sana in tutta casa con lo Xiaomi Smart Air Purifier Compact

Lo Xiaomi Smart Air Purifier Compact è un piccolo purificatore d’aria ideale per stanze più piccole. Non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni compatte, perché questo dispositivo offre una potente funzionalità di purificazione dell’aria. È efficace nell’eliminare odori e polveri, filtrando l’aria da particelle e impurità​.

Questo purificatore è facile da utilizzare e si adatta a qualsiasi ambiente in modo discreto. Sia che tu abbia animali domestici o una stanza piena di elettronica, questo purificatore farà la sua magia, mantenendo l’aria della tua stanza pulita e piacevole. Ha persino un sensore che rileva quando i tuoi animali domestici si avvicinano, attivando automaticamente la pulizia dell’aria​​.

Il controllo del purificatore è semplice grazie al touchscreen integrato che consente di regolare manualmente il flusso d’aria, o impostarlo su modalità automatica per lasciare che il purificatore rilevi l’ambiente. Il filtro è facilmente sostituibile, pur non essendo lavabile, e ha una durata prevista di sei dodici mesi di utilizzo costante, a seconda dell’ambiente​​.

Inoltre, l’app Xiaomi consente di controllare il purificatore in modalità wireless, mostrando il livello di qualità dell’aria nella tua stanza. È persino possibile programmare orari per il purificatore tramite l’app e utilizzare la funzione ‘Childlock’ che disabilita tutti i comandi sul purificatore fisico, consentendo di controllarlo solo attraverso l’app​​.

Insomma, lo Xiaomi Smart Air Purifier Compact è un acquisto intelligente per chiunque desideri migliorare la qualità dell’aria in casa o in ufficio. Ad oggi è disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 40%, quindi a soli 89 euro. Approfitta subito della mega offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.