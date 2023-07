Respira ARIA SANA E FRESCA a casa con il Purificatore d'aria: tuo a 110 EURO IN MENO

Migliora la qualità dell’aria nella tua casa, soprattutto in questo periodo in cui i condizionatori sono perennemente accesi per combattere il caldo estivo. Basterà utilizzare il Purificatore d’aria KALADO, un potente dispositivo disponibile su Amazon a soli 89,99€ con un incredibile sconto del 90€ grazie ad un coupon speciale ed un codice promozionale aggiuntivo del 10%.

La spedizione è gratuita ed è possibile pagare anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta di questa occasione per creare un ambiente domestico più sano e confortevole!

Purificatore d’aria KALADO: come utilizzarlo

Il Purificatore d’aria KALADO ti offre una soluzione efficace per liberare l’aria da polveri sottili, polline, batteri, virus e altri allergeni presenti nell’ambiente domestico. Con la sua tecnologia avanzata, il purificatore filtra l’aria e la purifica, permettendoti di respirare aria pulita e fresca ogni giorno.

Ecco le specifiche tecniche più importanti del Purificatore d’aria KALADO:

Design elegante e compatto : Il purificatore d’aria presenta un design moderno ed elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Con le sue dimensioni compatte, puoi posizionarlo facilmente su un tavolo o una mensola senza occupare troppo spazio.

: Il purificatore d’aria presenta un design moderno ed elegante che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Con le sue dimensioni compatte, puoi posizionarlo facilmente su un tavolo o una mensola senza occupare troppo spazio. Filtro HEPA ad alta efficienza : Il purificatore è dotato di un filtro HEPA ad alta efficienza che cattura efficacemente le particelle sospese nell’aria, eliminando fino al 99,97% di polvere, polline, fumo, peli di animali e altre impurità presenti nell’ ambiente domestico.

: Il purificatore è dotato di un filtro HEPA ad alta efficienza che cattura efficacemente le particelle sospese nell’aria, eliminando fino al 99,97% di polvere, polline, fumo, peli di animali e altre impurità presenti nell’ ambiente domestico. Modalità di purificazione personalizzabili : Puoi scegliere tra diverse modalità di purificazione in base alle tue esigenze. La modalità automatica regola automaticamente la velocità del ventilatore in base alla qualità dell’aria rilevata, mentre la modalità notturna garantisce un funzionamento silenzioso durante il sonno.

: Puoi scegliere tra diverse modalità di purificazione in base alle tue esigenze. La modalità automatica regola automaticamente la velocità del ventilatore in base alla qualità dell’aria rilevata, mentre la modalità notturna garantisce un funzionamento silenzioso durante il sonno. Indicatori di qualità dell’aria : Il purificatore è dotato di indicatori luminosi che mostrano la qualità dell’aria nell’ambiente circostante. In questo modo, potrai monitorare costantemente la qualità dell’aria e regolare il purificatore di conseguenza.

: Il purificatore è dotato di indicatori luminosi che mostrano la qualità dell’aria nell’ambiente circostante. In questo modo, potrai monitorare costantemente la qualità dell’aria e regolare il purificatore di conseguenza. Funzione di ionizzazione : Il KALADO purificatore d’aria è dotato di una funzione di ionizzazione che rilascia ioni negativi nell’aria per neutralizzare gli odori e migliorare la sensazione di freschezza nell’ambiente.

Ad oggi il Purificatore d’aria KALADO è disponibile su Amazon a soli 89,99€ con un coupon di sconto incredibile del 90€. Crea un ambiente domestico più salubre, corri a fare il tuo ordine!

