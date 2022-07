Se le vacanze sono imminenti, e vuoi stare senza l’ansia che possa succedere qualcosa di brutto a casa, installa questa geniale telecamera da esterni, e parti sereno. La Reolink 360° PTZ include un pannello solare che ricarica la batteria a costo zero, è super smart ed è una delle poche a supportare anche i network WiFi 5GHz. E oggi è anche ad un super prezzo: 143,99€ su Amazon.

Negli anni, Reolink ha saputo ritagliarsi una fetta di utenti affezionati grazie ad un robusto supporto software, qualità hardware e un’infrastruttura push che rivaleggia con le installazioni professionali da migliaia di Euro. Secondo noi, insieme ad Ezviz, è uno dei brand più interessanti del momento.

La Reolink 360° PTZ poi è l’ammiraglia del catalogo. Include sensore da ben 4MP (2560 x 1440 pixel), batteria integrata, supporto alle reti WiFi 2,4/5 GHz , rilevamento intelligente di persone e veicoli, Audio Bidirezionale e registrazione sul Cloud opzionale. A differenza di altri prodotti, funziona perfettamente anche registrando in locale e senza limiti.

In più, oltre a fornire una installazione senza fili, include pure un potente Pannello Solare che abbatte completamente i consumi elettrici. Insomma, una volta montata nel punto giusto (e con una esposizione adeguata), non la ricaricherete mai più. È un prodotto a costo zero.

Infine, offre una panoramica di 355° e un’inclinazione di 140° con cui potete coprire un’area molto vasta del giardino o del garage, con una singola telecamera. Insomma, è una soluzione di elevata qualità e affidabilità, con eccellenti recensioni, ma ad un costo incredibilmente abbordabile per quel che viene offerto.

E non parliamo per sentito dire: non a caso, l’impianto di videosorveglianza redazionale è costituito da 5 Reolink. Acquista quindi Reolink 360° PTZ a 143,.99€ su Amazon con consegna immediata e gratuita.