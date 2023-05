Rendi smart qualsiasi PRESA DI CORRENTE con lo Smart Plug Wi-Fi a SOLI 15 EURO

È ora di migliorare la tua Smart Home controllando tutto dal tuo smartphone con questo gioiellino di cui non potrai più fare a meno! Si tratta dello Smart Plug Wi-Fi di WiZ, oggi in offerta su Amazon ad un prezzo imbattibile di 15,49€, con un incredibile sconto del 33%.

Non esiste un momento migliore per aggiornare la tua casa e renderla ancora più intelligente. La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è davvero conveniente, ma fai in fretta: è valida ancora per pochissimo tempo!

Smart Plug Wi-Fi di WiZ: controllo totale e semplicità di utilizzo

Lo Smart Plug Wi-Fi di WiZ è progettato per darti un controllo completo sui tuoi eletrodomestici e dispositivi, direttamente dal tuo smartphone o tramite comandi vocali grazie alla compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant. Puoi controllare le luci, le prese, e qualsiasi altro dispositivo compatibile, il tutto senza dover essere fisicamente presente.

Questa spina intelligente può essere programmata per accendere o spegnere i dispositivi a un orario specifico, aiutandoti a risparmiare energia e riducendo il consumo inutilizzato. Questo è ideale per coloro che hanno una routine quotidiana ben definita e desiderano automatizzare i loro dispositivi elettrici.

Uno dei punti forti dello Smart Plug Wi-Fi di WiZ è la sua facilità di installazione. Non è necessario un hub: basta collegarlo, scaricare l’app WiZ e seguire le istruzioni per collegare la spina al tuo Wi-Fi domestico. Una volta configurato, sei pronto per iniziare a controllare i tuoi dispositivi con un semplice tocco o comando vocale.

Grazie a questo dispositivo il controllo dei tuoi dispositivi elettrici non è mai stato così semplice e conveniente. Ad oggi lo Smart Plug Wi-Fi di WiZ è in offerta su Amazon ad un prezzo imbattibile di 15,49€, con un incredibile sconto del 33%. Non esiste un momento migliore per aggiornare la tua casa, corri a fare il tuo ordine!

