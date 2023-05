Rendi il tuo Mac Mini ancora più funzionale con l'HUB USB Satechi: oggi in OFFERTA SPECIALE

Se vuoi espandere le possibilità del tuo Mac Mini e migliorare la tua esperienza d’uso quotidiana, devi assolutamente approfittare di questa promozione! Oggi l’HUB USB Satechi per Mac Mini è in offerta su Amazon a soli 55,99€ grazie ad un incredibile sconto del 30% sul prezzo originale.

La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è in scadenza e gli articoli stanno per finire quindi approfittane il prima possibile!

HUB USB Satechi per Mac Mini: tutte le specifiche tecniche

L’HUB USB Satechi per Mac Mini è dotato di numerose specifiche tecniche che lo rendono un accessorio indispensabile per il tuo dispositivo.

Con ben 6 porte USB 3.0, potrai collegare contemporaneamente mouse, tastiera, hard disk esterni e altri dispositivi, garantendo alte velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps. Inoltre, l’hub dispone di una porta HDMI 4K per collegare facilmente il tuo Mac Mini a monitor o televisori ad alta definizione, offrendo una risoluzione fino a 3840 x 2160 a 30 Hz. Grazie alla porta USB-C Power Delivery, potrai ricaricare il tuo Mac Mini o altri dispositivi USB-C con una potenza fino a 60W.

Ma non è tutto! L’HUB USB Satechi per Mac Mini include anche uno slot per schede SD e microSD, consentendo di trasferire rapidamente file di grandi dimensioni da e verso il tuo Mac Mini. Il design compatto e l’elegante finitura in alluminio spazzolato lo rendono perfettamente compatibile con il design del Mac Mini, offrendo una soluzione pratica e allo stesso tempo esteticamente gradevole.

Ad oggi l’HUB USB Satechi per Mac Mini è disponibile in mega offerta su Amazon a soli 55,99€ con il 30% di sconto. Potenzia il tuo Mac Mini con quest’hub multifunzione e porta la tua produttività a un livello superiore. Che tu sia un professionista creativo, uno studente o semplicemente desideri migliorare l’esperienza d’uso del tuo Mac Mini, questo è il dispositivo che fa per te!

