Puoi rendere il vecchio condizionatore smart con questo sistema: lo comandi dove vuoi

Nell’estate 2026, con il caldo che spinge molte famiglie italiane ad accendere più spesso il climatizzatore, Tado Climatizzatore Intelligente promette una soluzione semplice: trasformare un vecchio condizionatore senza Wi-Fi in un apparecchio controllabile da smartphone, con la voce e con le automazioni di casa. Senza cambiare impianto. È pensato soprattutto per chi ha uno split ancora valido, magari montato da anni in salotto o in camera, ma vuole gestirlo anche quando è fuori. Il vecchio telecomando sul divano, almeno in parte, può andare in pensione.

Perché rendere smart un vecchio condizionatore nell’estate 2026

Rendere smart un condizionatore tradizionale ha senso quando l’apparecchio fa ancora bene il suo lavoro, ma non ha quelle funzioni ormai normali sui modelli più recenti: controllo da app, programmi più flessibili, collegamento con Alexa, Siri o Gemini. Nelle giornate più calde, poter accendere il climatizzatore mezz’ora prima di rientrare, oppure spegnerlo a distanza se è rimasto acceso per sbaglio, cambia parecchio l’uso di tutti i giorni.

Non è solo una questione di comodità. Aiuta anche a tenere meglio sotto controllo i consumi, soprattutto nelle case dove l’aria condizionata va a orari diversi, tra lavoro da remoto, bambini in casa e rientri serali. Tado punta proprio su questo: dare funzioni smart a un impianto già esistente, senza lavori e senza sostituire lo split.

Installazione e compatibilità: cosa controllare prima dell’acquisto

Il Tado Climatizzatore Intelligente è un piccolo dispositivo da mettere in vista dell’unità interna, perché parla con il condizionatore tramite raggi infrarossi, come un normale telecomando. È il primo aspetto da guardare prima dell’acquisto: se lo split è nascosto, troppo in alto o coperto da mobili, trovare il punto giusto può essere meno immediato.

La configurazione passa dall’app Tado: si inquadra il QR code sulla scocca e poi si punta il telecomando originale verso il dispositivo, così da associare i comandi. La compatibilità è ampia e riguarda molti marchi diffusi, ma un controllo sul sito del produttore è consigliabile, soprattutto con modelli meno comuni o sistemi particolari.

Il design è sobrio, con display LED a scomparsa e pochi comandi touch. Un dettaglio stona un po’, nel 2026: la porta Micro USB per l’alimentazione. Funziona, certo, ma la USB-C sarebbe stata più al passo con i tempi.

App Tado, comandi vocali e automazioni: le funzioni che cambiano l’uso quotidiano

Il punto forte resta l’app Tado, ormai ben rodata e abbastanza chiara anche per chi non passa le giornate tra dispositivi smart. Dal telefono si può accendere o spegnere il climatizzatore, cambiare temperatura, scegliere freddo, caldo o deumidificazione e aggiungere alcuni comandi presenti sul telecomando originale. In sostanza: lo si usa come prima, ma senza dover cercare il telecomando.

E qui la promessa regge. L’integrazione con gli assistenti vocali permette poi di dire frasi come “accendi il condizionatore in camera” o “porta il salotto a 25 gradi”, sempre che la configurazione sia stata fatta correttamente. Chi ha più split può gestirli dalla stessa applicazione, ma serve un dispositivo Tado per ogni unità interna. Era prevedibile, ma va messo nel conto.

Consumi, geolocalizzazione e abbonamento: dove si risparmia davvero

La parte più interessante riguarda le automazioni per il risparmio energetico. Tado può usare la geolocalizzazione dello smartphone per capire quando l’utente esce di casa e suggerire lo spegnimento del climatizzatore; con alcune funzioni più avanzate, può farlo anche in automatico.

Ci sono poi il rilevamento delle finestre aperte, le statistiche d’uso e i consigli per evitare sprechi: strumenti utili soprattutto a chi tende a lasciare l’aria accesa più del necessario. Non tutto, però, è compreso nel prezzo iniziale.

La funzione Benessere ambientale, che gestisce alcune regolazioni legate a finestre aperte e presenza in casa, richiede un abbonamento da 3,99 euro al mese. Le funzioni principali restano disponibili anche senza piano a pagamento, ma chi vuole una gestione più autonoma deve considerare anche questa spesa.

Prezzo, alternative economiche e verdetto: quando Tado conviene

Il prezzo di listino del Tado Climatizzatore Intelligente è di 109,99 euro, anche se online si trova spesso in offerta a meno. Su Amazon e su altri marketplace ci sono telecomandi smart a infrarossi più economici, a volte molto più economici. La differenza, però, di solito è nel software: app tradotte male, schermate poco curate, aggiornamenti incerti e assistenza non sempre facile da contattare.

Tado costa di più, ma offre un sistema più solido, funzioni stabili e una gestione quotidiana più semplice. Conviene a chi ha un vecchio condizionatore ancora valido e vuole portarlo dentro una casa connessa senza cambiare impianto. È meno adatto, invece, a chi cerca soltanto un accendi-spegni da remoto al prezzo più basso possibile. Qui si paga soprattutto l’esperienza d’uso.