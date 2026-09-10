Regalo Digitale Terrestre, settembre inizia alla grande con questi canali completamente gratis

Il Digitale Terrestre cambia ancora a settembre e alcuni televisori potrebbero mostrare canali spostati, duplicati o apparentemente scomparsi senza che ci sia alcun guasto.

L’aggiornamento interessa la numerazione nazionale e può modificare l’ordine con cui diverse emittenti gratuite vengono visualizzate sul televisore o sul decoder. In molti casi basta una semplice risintonizzazione per ritrovare tutto, ma ci sono alcune posizioni e nuovi conflitti LCN che vale la pena conoscere.

Digitale Terrestre, cosa cambia nella lista LCN nazionale

L’aggiornamento della lista LCN del Digitale Terrestre lascia intatta la struttura principale della numerazione. In testa restano Rai 1 HD al canale 1, Rai 2 HD al 2 e Rai 3 TGR Regione al 3. Subito dopo ci sono Rete4 HD, Canale5 HD, Italia1 HD, LA7 HD, TV8 HD e NOVE.

La fascia dal 10 al 19 resta alle emittenti locali, ancora molto seguite per notizie del territorio, sport minore e programmi di servizio. Tra i canali più cercati compaiono anche 20Mediaset HD al 20, Iris HD al 22, Rai Movie HD al 24, Cielo al 26, TV2000 al 28, La5 HD al 30, Real Time al 31, Food Network al 33, Cine34 HD al 34 e Focus HD al 35.

Spazio anche a bambini e ragazzi, con Boing HD, Rai Gulp, Rai YoYo, Cartoonito HD e Super!. Per le news, invece, restano punti fermi Rai News 24, Sky TG24 e TGCOM24 HD. Una lista lunga, tutta gratuita, che su molti televisori chiede soltanto un nuovo ordine dei canali.

Canali HD e conflitti LCN: dove può comparire l’avviso

Nel nuovo assetto del Digitale Terrestre possono comparire anche alcuni conflitti LCN. In pratica, il televisore o il decoder chiedono quale versione del canale mettere in una certa posizione. Può succedere, per esempio, con Rai 4 e Rai 4 HD sul canale 21, con Rai Premium e Rai Premium HD sul 25, oppure con Rai News 24 e Rai News 24 HD sul 48.

Sembrano dettagli tecnici, ma poi contano nella visione di tutti i giorni: un decoder più vecchio può sistemare i canali in modo diverso rispetto a una smart TV recente. Nella fascia 500 trovano posto diverse versioni in alta definizione o provvisorie, tra cui Rai 1 HD al 501, Rai 2 HD al 502, Rai 3 HD al 503, Rai 4 HD al 521, Rai Movie HD al 524, Rai Premium HD al 525 e Rai Sport HD al 558.

Da tenere d’occhio anche Rai 4K al 101, visibile solo con apparecchi compatibili, e il Test HEVC Main10 al 200, utile per capire se il televisore supporta i nuovi standard di trasmissione. In Valle d’Aosta restano inoltre previste posizioni dedicate a France 24 HD, RTS Un HD e TV5 Monde Europe.

Risintonizzazione, come ritrovare tutti i canali gratis

Per avere la nuova numerazione dei canali TV basta avviare la ricerca automatica dei canali dal menu del televisore o del decoder. Di solito il percorso è questo: “Impostazioni”, poi “Canali”, “Sintonizzazione” o “Ricerca automatica”. I nomi cambiano un po’ da marca a marca, ma il funzionamento è sempre lo stesso: l’apparecchio controlla le frequenze disponibili nella zona e aggiorna la lista.

Se durante la procedura compare un messaggio sui conflitti di numerazione, meglio scegliere la versione HD, quando c’è, soprattutto sui televisori più recenti. Se invece alcuni canali continuano a non vedersi, conviene dare un’occhiata anche all’antenna, al cavo coassiale e, nei condomìni, alla centralina. La copertura, infatti, può cambiare da comune a comune.

“Dopo la risintonizzazione è tornato tutto al suo posto”, raccontano spesso gli utenti nei negozi di elettronica quando chiedono aiuto per i canali spariti. E spesso è davvero così: nessun abbonamento, nessun costo in più, solo una lista aggiornata del Digitale Terrestre gratuito per iniziare settembre con più canali disponibili.