Regala il design ALESSI: scopri i pezzi iconici in sconto per la tua tavola!

Amazon ha lanciato una promozione esclusiva su una vasta selezione di prodotti del rinomato brand Alessi, famoso per le sue creazioni di design iconiche che uniscono estetica e praticità in modo impeccabile. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica!

Servizio Sale e Pepe

Il servizio per sale e pepe Alessi Lilliput porta un tocco di eleganza e originalità sulla tua tavola. Realizzato in acciaio inossidabile lucido, questo set di sale e pepe è un connubio perfetto tra funzionalità e design.

Fruttiera Stanza dello Scirocco

La fruttiera La Stanza dello Scirocco di Alessi è un vero e proprio capolavoro artistico che aggiungerà un tocco di modernità e raffinatezza alla tua casa. Ispirata alla forza del vento che modella gli oggetti, questa fruttiera dal design audace e innovativo è perfetta per esporre frutta o semplicemente come elemento decorativo.

Spremiagrumi di design

Esalta il gusto autentico dei tuoi agrumi con lo spremiagrumi Alessi Psjs Juicy Salif. Progettato dal celebre designer Philippe Starck, questo spremitore è un’opera d’arte funzionale che conquista per la sua bellezza e praticità. Realizzato in alluminio pressofuso lucido, è un complemento perfetto per la tua cucina moderna e sofisticata.

Cavatappi Alessandro

Il cavatappi Alessi Alessandro è l’accessorio indispensabile per ogni amante del buon vino. Con il suo design giocoso e accattivante, è anche un elemento decorativo che aggiunge un tocco di allegria alla tua cantina o alla tua cucina. Approfitta dell’offerta su Amazon e aggiungi questo pezzo unico alla tua collezione!

Bollitore Elettrico di Design

Il bollitore elettrico Plissé di Alessi è la sintesi perfetta tra forma e funzionalità. Realizzato in acciaio inossidabile con finitura lucida, questo bollitore dall’elegante design plissé è un vero gioiello per la tua cucina.

Alessi Nunziatella per servire la mozzarella

Il contenitore e mestolo forato Nunziatella di Alessi è l’emblema della tradizione culinaria italiana reinterpretata in chiave moderna. Realizzato in acciaio inossidabile lucido, questo set è ideale per servire la mozzarella in modo elegante e originale.

Non lasciarti scappare l’opportunità di arricchire la tua casa con pezzi unici e iconici del design italiano. Approfitta subito degli sconti esclusivi su Amazon!

