Refresh rate, tutti ignorano questo valore sulla TV eppure è fondamentale

Ma c’è un punto che spesso passa in secondo piano: uno schermo da 144Hz, 240Hz o oltre serve a poco se il computer, tra CPU, GPU e impostazioni grafiche, non riesce a produrre abbastanza fotogrammi. Il monitor, da solo, non fa miracoli. Deve esserci un PC capace di stargli dietro.

La frequenza di aggiornamento, indicata in hertz (Hz), dice quante volte al secondo il monitor può aggiornare l’immagine. Un display a 144Hz può mostrarne 144 al secondo, uno a 240Hz arriva a 240. Gli FPS, invece, sono i fotogrammi generati dal computer: dipendono dal lavoro di processore e scheda video. Quando questi due valori sono vicini, la differenza si vede. E si sente anche nei comandi.

Il concetto è semplice. Se un monitor lavora a 144Hz ma il PC produce solo 30 FPS, lo schermo non può inventarsi fotogrammi che non arrivano. In quel caso, una parte della spesa resta lì, inutilizzata. Cambia tutto quando si passa, per esempio, da 60Hz a 120 o 144Hz con un gioco che resta stabilmente sopra i 100 FPS: il mouse risponde meglio, le animazioni scorrono in modo più naturale, il ritardo tra comando e azione si riduce.

Nei giochi competitivi — dagli sparatutto agli esport più veloci — questo può pesare. Non trasforma un giocatore qualunque in un professionista, naturalmente. Però aiuta a leggere meglio quello che succede sullo schermo, specie nelle fasi più caotiche, quando una frazione di secondo può decidere uno scontro.

CPU, GPU e impostazioni grafiche: il vero collo di bottiglia arriva prima dello schermo

Il primo limite, prima ancora del monitor, è quasi sempre l’hardware del PC. La CPU si occupa di fisica, intelligenza artificiale, logica di gioco e istruzioni da mandare alla scheda video. La GPU costruisce l’immagine, con texture, effetti, ombre e filtri. Se uno dei due componenti non regge il ritmo, il monitor resta in attesa. Ed è lì che nasce il collo di bottiglia.

Setup da gaming con monitor e PC desktop mentre un gioco di corse evidenzia fluidità e reattività legate a Hz e FPS.

Non tutti i giochi chiedono lo stesso sforzo. Un titolo competitivo leggero, con grafica essenziale, può superare senza troppi problemi i 144 FPS anche su PC non nuovissimi. Un gioco tripla A con ray tracing, texture pesanti e mondo aperto, invece, può mettere in difficoltà anche macchine di fascia alta. È una differenza concreta, che si nota già quando si mettono mano alle impostazioni.

Per questo molti giocatori scelgono compromessi precisi: abbassano la risoluzione a 1080p, riducono ombre e riflessi, disattivano gli effetti più pesanti o scelgono preset grafici meno esigenti. Non significa rinunciare alla qualità visiva a prescindere. Significa cercare il punto giusto. In certi casi è meglio un’immagine un po’ meno ricca ma stabile a 144 FPS, piuttosto che una grafica più spettacolare con cali continui sotto i 60.

Prima di comprare un 144Hz o un 240Hz, meglio mettere alla prova il PC

Prima di acquistare un monitor da 144Hz, 240Hz o 360Hz, conviene capire cosa riesce già a fare il proprio PC. Il modo più semplice è aprire i giochi usati più spesso e controllare gli FPS medi con strumenti come Fraps, MSI Afterburner o gli overlay integrati nei client e nei driver grafici. Servono partite vere, non un test di pochi secondi nel menu.

L’obiettivo, in linea di massima, è avvicinare gli FPS alla frequenza del monitor. Per sfruttare bene un pannello a 144Hz, il sistema dovrebbe arrivare intorno ai 144 fotogrammi al secondo. Per un 240Hz, l’asticella sale e serve un PC più robusto. Detto questo, non bisogna ragionare in modo troppo rigido: giocare a 110 FPS su un monitor ad alta frequenza può essere comunque molto più fluido rispetto a un classico display a 60Hz.

Se il PC fatica a superare i 60 FPS, un monitor molto rapido potrebbe non portare benefici immediati. Può avere senso in prospettiva, se è previsto anche un aggiornamento di scheda video, processore o RAM. Quando invece il gioco non è ancora stato acquistato, può aiutare il confronto con titoli simili per motore grafico, anno di uscita e genere, oltre alle prove pubblicate da utenti con PC simili. Non è una formula matematica, ma evita di comprare alla cieca.

Sincronizzazione adattiva e scelta del monitor: prestazioni, risoluzione e budget vanno tenuti insieme

La sincronizzazione adattiva può aiutare quando gli FPS non restano fissi. Tecnologie come AMD FreeSync e Nvidia G-Sync Compatible permettono al monitor di adeguare la propria frequenza al flusso di fotogrammi prodotto dalla GPU. In questo modo si riducono problemi come il tearing, cioè l’immagine “spezzata” durante i movimenti rapidi. Anche il VSync, presente in molti giochi, può limitare questi difetti, anche se a volte aumenta la latenza.

La scelta del monitor, quindi, non dovrebbe fermarsi al numero più alto scritto sulla scatola. Un 144Hz ben abbinato al proprio PC può avere più senso di un 240Hz che il sistema non riesce davvero a usare. Contano anche risoluzione, dimensioni, tipo di pannello, tempi di risposta, ingressi disponibili e prezzo. Un 27 pollici 1440p a 144Hz, per esempio, offre un equilibrio diverso rispetto a un 24 pollici 1080p a 240Hz, più pensato per chi punta alla competizione.

Le combinazioni più comuni seguono una logica abbastanza chiara: per il 1080p a 144Hz spesso basta un buon PC di fascia media; il 240Hz chiede più margine sulla GPU e una CPU veloce; salendo verso 360Hz, si entra in un terreno più specialistico, legato agli esport e ai giochi leggeri ma velocissimi. La regola, alla fine, resta una: monitor, CPU e GPU devono lavorare insieme. Solo così l’alta frequenza di aggiornamento smette di essere un numero sulla scheda tecnica e diventa una differenza visibile, partita dopo partita.