Il Realme Pad è un tablet dalle dimensioni compatte e con una scheda tecnica in grado di giocarsela con quella di device più blasonati. Ebbene, oggi lo paghi solo 209,99€ (-28%) con le Offerte di Primavera Amazon. E si tratta della configurazione con ben 6GB di RAM e 128GB di archiviazione.

Ti ricordo che le Offerte di Primavera Amazon termineranno alle 23:59 di oggi 29 marzo. Se dunque sei interessato/a al tablet, ti consiglio di cliccare in fretta su “Aggiungi al carrello”.

Realme Pad: un affare con le Offerte di Primavera Amazon

Con la sua sottilissima cornice e il suo ampio display da 10.4 pollici 2K WUXGA+, Realme Pad trasforma ogni singolo gioco e film in un’esperienza vivida e coinvolgente; inoltre, con la risoluzione a 2.000×1.200 pixel, tutti i più piccoli dettagli prenderanno letteralmente vita. Design ultra sottile da 6.9 mm: il suo corpo in metallo uniforme lo rende sottile e leggero come una piuma, garantendo la massima portabilità

E per il resto? Il dispositivo è munito di un sistema audio a quattro altoparlanti Dolby Atmos: grazie al suono surround adattivo, otterrai il miglior audio stereo in qualsiasi posizione tu tenga il Pad. La batteria poi è enorme, ben 7100 mAh: sufficiente per 65 giorni in standby o 12 ore consecutive di visualizzazione video

Una nota anche su alcune utili modalità: la modalità lettura simula la superficie delle pagine di un libro; la modalità dark offre sollievo ai tuoi occhi durante le ore serali; la modalità notte protegge i tuoi occhi riducendo la luminosità a 2 nit quando la luce è spenta; la modalità luce solare ti assicura di vedere chiaramente lo schermo quando sei all’aperto; e per finire c’è la modalità comfort visivo per ridurre l’affaticamento degli occhi.

📢 Ti ricordo che potrai acquistare il Realme Pad 6/128GB a 209,99€ fino alle 23:59 di oggi, 29 marzo. Una volta scattata la mezzanotte, le Offerte di Primavera Amazon saranno solo un ricordo.

