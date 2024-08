realme C65: con questo sconto del 31% è un vero BEST BUY

realme produce degli ottimi smartphone che spesso vengono venduti a prezzi super accessibili e oggi, su Amazon, il realme C65 viene scontato del 31% e viene venduto a 152,50€.

Le specifiche del realme C65: smartphone ottimo!

Il realme C65 si distingue nel suo segmento per la ricarica rapida da 45W, garantendo velocità di ricarica eccezionali. Con pochi minuti di ricarica, potrai continuare a parlare per ore. La batteria da 5.000 mAh offre energia sufficiente per affrontare una giornata intera di intrattenimento, tra giochi, film e musica, senza preoccuparti di rimanere senza carica.

Questo smartphone vanta anche una certificazione di fluidità A TÜV SÜD per 48 mesi, che assicura prestazioni ottimali per quattro anni, senza rallentamenti. Grazie a un’attenta ottimizzazione sia dell’hardware che del software, il realme C65 mantiene una sensazione di freschezza e velocità nel tempo, uno standard di qualità raro in questa fascia di prezzo.

Il realme C65 introduce il primo incremento AI del marchio, che ottimizza la fluidità complessiva e migliora le prestazioni di gioco, garantendo un’esperienza senza ritardi e con alta frequenza di fotogrammi. Questa tecnologia all’avanguardia permette di eseguire attività avanzate e di giocare senza interruzioni, offrendo un’esperienza utente completa.

In termini di design, il realme C65 si ispira alle fotocamere di fascia alta, con una lente verticale e un elegante processo di placcatura sottovuoto ad alta lucentezza. Questo dettaglio rende il telefono un vero e proprio simbolo di stile, che riflette il gusto personale dell’utente.

Su Amazon, oggi, il realme C65 viene scontato del 31% e viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 152,50€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.