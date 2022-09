Realme Buds Air Pro: ottimi auricolari wireless scontati del 56%

Quando si parla di auricolari wireless, considerare gli AirPods come unica opzione è assolutamente un errore. Anche perché quelli di Apple si fanno pagare (hai visto gli ultimi Pro?). Amazon offre tantissime alternative, anche molto valide. Come i Realme Buds Air Pro, oggi acquistabili con uno sconto del 56% che fa crollare il prezzo a 39,99 euro.

Gli auricolari Buds Air Pro di Realme sono davvero tanta roba. Esteticamente sono molto gradevoli e sono ben lontani dalle tante copie senza identità degli AirPods di Apple. Il modello in offerta oggi è quello Black, molto gradevole.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, ci sono un bel po’ di cose da segnalare:

Cancellazione attiva del rumore fino a 35dB

Modalità Trasparenza

Super Low Latency di 94ms

Bluetooth 5.0 per una connessione istantanea

Resistenza all’acqua e al sudore (certificazione IPX4)

Controlli touch

25 ore di riproduzione (considerando anche il case di ricarica)

Bass Boost Driver da 10mm

Doppio microfono con cancellazione del rumore per le chiamate

Insomma, ti sarai già reso conto del fatto che i Realme Buds Air Pro sono ottimi auricolari wireless, in linea con un prezzo di listino di 89,99 euro. Per fortuna, grazie allo sconto odierno, li puoi pagare 50 euro in meno. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, vero?