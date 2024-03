realme 12 Pro + SCONTATISSIMO per la Festa delle Offerte di Primavera

Realme 12 Pro+ è un dispositivo all’avanguardia dotato di tecnologia cellulare 5G, questo smartphone ti permette di navigare in rete con velocità incredibili, assicurandoti una connettività rapida e affidabile su tutti i vettori wireless.

Con una capacità della memoria di 256 GB, avrai ampio spazio per conservare foto, video, app e molto altro ancora, senza preoccuparti di dover eliminare i tuoi contenuti preferiti. Grazie alla tecnologia di connettività Bluetooth, Wi-Fi e USB, puoi facilmente condividere file, collegare dispositivi e accedere a internet ovunque ti trovi.

Il realme 12 Pro+ 5G presenta un design elegante e moderno, con un colore Submarine Blue che lo rende distintivo e accattivante. Il display curvo da 120Hz offre un’esperienza visiva fluida e dettagliata, mentre la protezione della vista garantisce il massimo comfort durante l’uso prolungato, con un’attenuazione PWM a 2.160 Hz e un picco di luminosità di 950 nit.

La fotocamera è uno dei punti di forza di questo dispositivo, con una fotocamera periscopica per ritratto e un sensore Sony IMX890 OIS che assicura scatti nitidi e dettagliati in qualsiasi condizione di luce. La batteria da 5.000mAh garantisce una lunga durata, mentre la ricarica SUPERVOOC da 67W ti permette di riportare rapidamente il tuo dispositivo al 100% di carica in poco tempo.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 20% sul realme 12 Pro+ che viene venduto alla cifra d’acquisto finale di 399,99€. Approfittane ora!