Rasoio elettrico Philips per viso e corpo: offerta pazzesca per il Prime Day 2024

Philips è un’azienda che recita un ruolo da protagonista in diversi settori dell’elettronica di consumo e oggi, il suo rasoio per viso e corpo viene scontato del 38% per un costo finale e totale di 39,99€.

Rasatura impeccabile con il rasoio Philips in promo

Il rasoio elettrico Philips con tecnologia OneBlade è progettato per offrire una rasatura confortevole ed efficace. Dotato di una fresa a movimento rapido che opera a 12.000 movimenti al minuto, questo rasoio è efficiente anche sui peli più lunghi. Il sistema Dual Protection con rivestimento scorrevole e punte arrotondate garantisce un maggiore comfort durante la rasatura.

Un elemento distintivo del rasoio è la lama innovativa a 360 gradi, che può flettersi in tutte le direzioni. Questo permette un contatto costante con la pelle e offre un maggiore controllo, consentendo di rifinire e radere facilmente con un minor numero di passate e un comfort superiore.

Progettato per tagliare i peli e non la pelle, il rasoio Philips è dotato di un pettine 5in1 regolabile (da 1 a 5 mm) che taglia a una lunghezza uniforme. La lama a doppio lato permette di creare bordi precisi e rade facilmente i peli di qualsiasi lunghezza, garantendo risultati eccellenti ogni volta.

Il rasoio è versatile e può essere utilizzato anche come tagliapeli e rasoio per il corpo. Il pettine a scatto per il corpo (3 mm) e la protezione per la pelle forniscono un ulteriore strato di protezione nelle aree sensibili, rendendo la rasatura sicura e confortevole su tutto il corpo. Per un’esperienza personalizzata, il rasoio Philips è compatibile con l’app gratuita Philips Daily Care.

Su Amazon, oggi, per il Prime Day viene applicato un maxi sconto del 38% sul rasoio elettrico Philips: prezzo totale di 39,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.