Rasoio di ultima generazione con display da Lidl a meno di 20 euro

Un modello economico, ricaricabile, pensato per chi cerca qualcosa di semplice per la rasatura di tutti i giorni, per la palestra o per il viaggio. La particolarità è il display LED, che mostra la carica residua della batteria: un dettaglio non sempre scontato in questa fascia di prezzo. L’offerta è stata segnalata dal portale tedesco Netzwelt.

Il CRR 3.7 E1 di CIEN Beauty costa 19,99 euro ed è acquistabile, secondo la scheda dell’offerta, solo online tramite Lidl. Al momento della rilevazione citata da Netzwelt non risultavano altri rivenditori con lo stesso modello in catalogo. Questo rende complicato fare un confronto diretto sul prezzo.

Nel mercato dei rasoi elettrici economici, però, la cifra resta bassa. Modelli di marchi più noti, come Philips, con funzioni simili e indicatore di carica possono superare gli 80 euro. Esistono anche alternative più economiche: Netzwelt cita, per esempio, un WOOX con display venduto da Joybuy a 9,99 euro.

Il rasoio Lidl si mette quindi a metà strada: non è il gadget più economico in assoluto, ma nemmeno un prodotto di fascia alta. Conta anche il marchio CIEN Beauty, già presente tra gli articoli per la cura personale venduti da Lidl: prezzo basso, funzioni essenziali e qualche dettaglio in più per farsi notare.

Display LED: il dettaglio che mostra quanta batteria resta

Il punto più visibile del rasoio elettrico Lidl è il display LED, pensato per controllare lo stato della batteria mentre si usa l’apparecchio. Può sembrare una piccola cosa, ma su un rasoio economico non lo è del tutto. Nei modelli più semplici, spesso ci si accorge che la batteria sta finendo solo quando il motore rallenta e la rasatura peggiora.

Un rasoio elettrico economico con display LED della carica, pensato per la rasatura quotidiana e l’uso in viaggio.

Con il display del CRR 3.7 E1, invece, si può vedere in anticipo quanta autonomia residua rimane. È una funzione pratica, soprattutto fuori casa. In viaggio, in palestra o durante una trasferta, sapere se la carica basta ancora per una rasatura evita brutte sorprese. Non trasforma il prodotto in un rasoio di fascia alta, certo. Ma lo rende più comodo da gestire nella vita quotidiana.

Batteria, ricarica e testine: cosa dichiara Lidl

Secondo i dati indicati da Lidl, il rasoio CRR 3.7 E1 arriva fino a 60 minuti di autonomia con una carica completa. Per riportare la batteria al 100% servono 90 minuti, un tempo in linea con molti apparecchi economici ricaricabili.

La rasatura si basa su tre testine rotanti, montate su supporti flessibili. L’idea è seguire meglio i contorni del viso, dal mento alla mandibola fino alle guance. Non siamo davanti a promesse da prodotto professionale, ma a una soluzione piuttosto comune nei rasoi di questo tipo. Tra le caratteristiche indicate c’è anche la certificazione IPX8, che dovrebbe permettere di lavare il rasoio sotto l’acqua corrente.

Un vantaggio per la pulizia, visto che i residui di barba possono ridurre l’efficacia delle testine nel tempo. Presente anche una funzione di blocco, utile per evitare accensioni accidentali nello zaino o nel beauty case. Nel Lidl Onlineshop, secondo la rilevazione di Netzwelt del 26 ottobre alle 12.49, il modello aveva una media di 4,2 stelle su 5. Le recensioni citate premiano soprattutto il rapporto qualità-prezzo.

A chi conviene davvero: viaggio, barba leggera e prezzo basso

Il rasoio elettrico da 20 euro di Lidl sembra pensato per chi non ha grandi esigenze. Può andare bene per una barba leggera, per chi si rade spesso senza cercare una finitura perfetta, oppure per chi vuole un secondo rasoio da tenere in valigia, in ufficio o nella borsa della palestra. A questo prezzo, pesa meno anche il rischio di rovinarlo o perderlo.

Il discorso cambia per un uso quotidiano più impegnativo. Chi ha barba dura, crescita rapida o pelle sensibile potrebbe trovarsi meglio con modelli più potenti, lame di qualità superiore e accessori più completi. Il CRR 3.7 E1 resta un rasoio economico: ha una scheda interessante, ma non ci sono test indipendenti sulle reali prestazioni di rasatura.

La convenienza, quindi, dipende dall’uso. A 19,99 euro, con display LED, un’ora di autonomia dichiarata, testine rotanti e lavaggio sotto acqua corrente, Lidl propone una dotazione non banale per la fascia bassa. Non è il rasoio più economico in circolazione, ma per chi cerca praticità e spesa contenuta può avere senso. A patto di aspettarsi quello che è: un apparecchio semplice, non un top di gamma travestito da offerta.