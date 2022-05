Rampow Cavo Micro USB (Kit da 2): meno di 2€ l'uno con spedizioni

Utili per ricaricare la telecamera, collegare un dispositivo Android, alimentare l’hub USB o l’e-reader, e per qualunque evenienza, questi 2 cavi Micro USB Rampow sono imperdibili perché costano come uno solo; e in più sono molto resistenti, anti-groviglio e di elevata qualità, e sono lunghi 1 metro. Perfetti da tenere nel cassetto, perché nella vita non si sa mai.

Offrono compatibilità universale, alta velocità di ricarica e trasferimento dati con supporto a Quick Charge 2.0, ricarica ad alta corrente da 2,4 A, e velocità di trasmissione dati pari a 480 Mbps. Resistente e Tangle-Free è realizzato per resistere ad oltre 10,000 connessioni, connetti e disconnetti i tuoi dispositivi liberamente. Il kit include tre cavi micro USB flessibili da 1m, 2m e 3m, tutti anti-groviglio. Ha recensioni di 4,4 su 5 su Amazon, il che implica che è un buon prodotto.