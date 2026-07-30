Quiz patente, anche chi già ce l'ha sbaglia: chi passa veramente per primo? La sfida online

E così si sbaglia. In questo schema la risposta corretta è una sola: passa prima l’auto D, poi P, quindi B e infine N.

La difficoltà di questo quiz patente sta tutta in una scena che, al primo sguardo, sembra senza via d’uscita. Quattro auto sono ferme a un incrocio e ognuna ha un altro veicolo alla propria destra. Il classico caso che fa esitare anche chi ha passato settimane sui quiz in autoscuola.

La regola, in teoria, è nota: se non ci sono segnali, passa chi ha la destra libera. Qui, però, pare che la destra libera non ce l’abbia nessuno. Ed è proprio lì che molti cadono. Se si guarda solo la posizione delle vetture, l’incrocio sembra bloccato, quasi uno stallo perfetto.

All’esame teorico della patente, poi, la tensione può fare il resto. Gli istruttori lo ripetono spesso: l’errore più comune è rispondere di impulso. In domande come questa non basta ricordare la norma. Bisogna leggere la scena, con calma, come se si fosse davvero al volante.

Il dettaglio decisivo: non conta solo dove sono le auto, ma dove devono andare

Nel caso dell’incrocio del quiz, il punto decisivo non è la posizione iniziale delle vetture. È la loro direzione. Le auto indicate con le lettere D, P, B e N non seguono tutte lo stesso percorso: alcune svoltano, altre proseguono. E questo cambia l’ordine delle precedenze.

In autoscuola, un candidato studia un quiz sulle precedenze usando una scheda e un modellino di incrocio con quattro veicoli.

L’auto D, in particolare, deve svoltare a destra. La sua manovra non interferisce con il percorso dell’auto N, anche se a prima vista potrebbe sembrare il contrario. È un dettaglio sottile, ma fondamentale: la vettura indicata con la lettera D entra nella strada laterale senza tagliare la traiettoria degli altri veicoli.

A quel punto il nodo comincia a sciogliersi. In molti quiz di precedenza stradale, l’inganno è proprio questo: ci si chiede soltanto “chi sta a destra di chi”, ma ci si dimentica di seguire il percorso delle auto nei secondi successivi. Sulla carta sembra una differenza minima. In strada, invece, cambia tutto.

La soluzione passo dopo passo: l’ordine giusto è D, P, B, N

La prima auto a muoversi è quindi D. Svoltando a destra, non crea conflitto con N e permette di sbloccare l’intero incrocio. È la prima mossa, quella che fa partire la sequenza.

Uscita D, l’auto P non ha più ostacoli sulla propria destra e può passare. Dopo P, tocca alla vettura B, che a quel punto si trova con la destra libera e può impegnare l’incrocio rispettando la regola di precedenza. Alla fine resta soltanto N.

L’ordine corretto è dunque D, P, B, N. Può sorprendere chi guarda soltanto il fatto che N vada dritta, perché molti candidati associano d’istinto la marcia rettilinea a una precedenza maggiore. Ma nei quiz patente sulle precedenze non funziona così. Contano insieme la regola della destra, le traiettorie e le possibili interferenze tra i veicoli.

Va ricordato anche un altro punto: l’auto che va dritta non passa sempre per prima. Dipende dalla situazione. In questo schema, N deve aspettare perché, finché le altre vetture non liberano l’incrocio, non può avanzare senza entrare in conflitto con chi ha la precedenza.

Gli errori più comuni nei quiz di precedenza e come evitarli all’esame teorico

Nei quiz di precedenza dell’esame patente, l’errore più frequente è applicare una regola imparata a memoria senza leggere tutta l’immagine. Succede soprattutto negli incroci più affollati, dove frecce, lettere e traiettorie si sovrappongono. Dopo tante domande, basta un attimo di fretta per scegliere la risposta sbagliata.

Il metodo più sicuro è andare per ordine. Prima si cercano eventuali segnali o semafori, se ci sono. Poi si guarda la posizione dei veicoli. Infine, passaggio decisivo, si segue mentalmente il percorso di ogni auto: chi svolta a destra, chi attraversa, chi taglia la strada a un altro.

Un altro errore è pensare che l’auto che sembra “più libera” sia anche quella con la precedenza. Non è detto. Nei test ministeriali e nelle simulazioni d’autoscuola, la risposta giusta dipende dalla regola, non dall’impressione. Per questo gli istruttori insistono su un consiglio semplice: guardare le frecce, non solo le macchine.

Alla fine, questo quiz patente sull’incrocio è utile proprio perché obbliga a ragionare come in una situazione reale. Non basta sapere che passa chi ha la destra libera. Bisogna capire quando quella destra si libera, chi può muoversi senza creare intralcio e quale manovra avvia la sequenza corretta. Qui la chiave è D. Da lì, tutto il resto viene di conseguenza.