Questo vecchio computer Apple vale 800 mila euro e non è il solo

La vendita è dedicata alla storia della scienza e dell’informatica e il pezzo è tra quelli che attirano più attenzione: si tratta di uno dei rari esemplari funzionanti del modello progettato nel 1976 da Steve Wozniak e presentato da Steve Jobs. La stima, tra 500.000 e 800.000 dollari, dice già molto. Non è solo una vendita per collezionisti: in ballo c’è un frammento delle origini di Cupertino, quando Apple non era ancora il gigante di oggi, ma una piccola avventura nata attorno a una scheda madre, a un’intuizione tecnica e a un notevole fiuto commerciale.

Il computer, conosciuto come Apple-1 Hatfield, è tra i lotti di punta dell’asta “Storia della scienza, della tecnologia e dell’informatica” organizzata da Bonhams, con chiusura fissata al 14 ottobre. La casa d’aste lo valuta tra 500.000 e 800.000 dollari. Una cifra che lo piazza subito tra gli oggetti più seguiti della vendita, non solo dagli appassionati di tecnologia d’epoca, ma anche da chi guarda a questi pezzi come a beni da investimento.

Il nome arriva dal primo proprietario conosciuto, Fred Hatfield. E non è un dettaglio secondario. In aste di questo tipo, la provenienza documentata pesa moltissimo: non basta avere un vecchio computer, bisogna poterne ricostruire la storia, i passaggi di mano, lo stato di conservazione. In questo caso, secondo la documentazione legata alla vendita, c’è anche un elemento raro: una lettera firmata da Steve Jobs, indirizzata proprio a Hatfield, con una proposta di permuta per passare al successivo Apple II.

Dal 1976 ai 74 esemplari rimasti: perché l’Apple-1 è così raro

L’Apple-1 nasce nel 1976. Steve Wozniak lo progetta e lo assembla a mano, mentre Steve Jobs ne capisce subito il potenziale commerciale. Non era un computer come lo immaginiamo oggi: veniva venduto come una scheda madre, da completare con tastiera, monitor e alimentazione. Un oggetto essenziale, quasi spoglio. Eppure è da lì che parte la storia industriale di Apple Computer.

Un perito controlla una scheda madre di computer d’epoca in una sala di preview d’asta, tra accessori e documenti.

Secondo le ricostruzioni citate dagli esperti, furono prodotti circa 200 Apple-1, dei quali 175 venduti. Gli esemplari ancora esistenti sarebbero 74. Quelli funzionanti, però, sono molti meno. Ed è qui che cambia tutto per i collezionisti: una cosa è avere un reperto da esporre, un’altra è poter accendere una macchina nata quasi cinquant’anni fa e vederla ancora in funzione, magari con i suoi componenti originali.

Il prezzo di vendita dell’epoca è diventato quasi leggendario: 666,66 dollari. Jobs riuscì a vendere 50 unità a un rivenditore californiano, il Byte Shop, che aiutò il progetto a uscire dal giro degli hobbisti. Senza grandi annunci, senza palcoscenici. Ma in quel momento Apple cominciava davvero a diventare un’azienda.

Lettera di Jobs, firma di Wozniak e accessori: i dettagli che spingono il valore

A rendere l’Apple-1 Hatfield un pezzo tanto ricercato non è solo la rarità del modello. Nel lotto figurano, secondo la scheda d’asta, una lettera firmata da Steve Jobs, la firma di Steve Wozniak e una serie di accessori che aiutano a raccontare come veniva usata la macchina. Nel mercato del collezionismo tecnologico, sono particolari che possono far salire parecchio il prezzo finale.

La lettera di Jobs ha un valore doppio: documentale e narrativo. In quel testo, il cofondatore di Apple proponeva a Fred Hatfield di dare in permuta il suo Apple-1 per acquistare un Apple II, il modello che avrebbe poi portato l’azienda a una diffusione molto più ampia. È una traccia concreta di una fase di passaggio: dai laboratori e dai primi appassionati al mercato domestico, dalle schede assemblate a mano a un prodotto più accessibile.

Conta anche lo stato di conservazione. Gli esperti osservano i circuiti, la completezza della configurazione, l’autenticità delle parti e la presenza di documenti verificabili. “Sono dettagli che fanno la differenza”, ripetono spesso gli specialisti quando valutano macchine di questo tipo. Qui quei dettagli, messi insieme, spiegano una stima così alta.

Collezionisti, musei e investitori: chi può puntare su un computer da record

A contendersi l’Apple-1 Hatfield potrebbero essere collezionisti privati, musei, fondazioni legate alla cultura digitale e investitori già abituati al mercato dei cimeli tecnologici. Non è un acquisto per semplici curiosi. Con una stima che arriva fino a 800.000 dollari, la platea si restringe a chi ha grande disponibilità economica e conosce bene il valore simbolico dell’oggetto.

Negli ultimi anni il collezionismo legato alla prima informatica si è ritagliato uno spazio accanto a settori più tradizionali, come auto d’epoca, arte contemporanea e orologi. I primi prodotti Apple, in questo quadro, hanno un posto speciale: raccontano l’inizio di un marchio che ha cambiato consumi, design e rapporto quotidiano con la tecnologia. Non stupisce quindi che un esemplare funzionante e documentato possa attirare offerte importanti.

Resta da capire dove si fermerà il martello di Bonhams. La stima di partenza è già alta, ma il risultato finale dipenderà dalla gara tra gli offerenti e dalla forza della storia che accompagna il lotto. Perché l’Apple-1 Hatfield, più che un vecchio computer, è una prova materiale di un passaggio decisivo: il momento in cui l’informatica personale cominciò a uscire dai garage per entrare nella storia dell’industria tecnologica.