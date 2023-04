Quando si parla di accessori Apple, il pensiero vola immediatamente a caricabatterie, cavi Lightning, custodie, tastiere e mouse. Tuttavia, ce n’è uno particolarmente utile che non riesce ad attirare chissà poi quanta attenzione. Oggi però le cose potrebbero andare diversamente, perché è scontato del 19% su Amazon. Ti parlo dell’adattatore multiporta da USB-C a AV digitale, oggi disponibile a soli 63,99€, spedizione inclusa.

Adattatore multiporta USB-C: l’accessorio Apple che ti tornerà molto, ma molto utile (-19%)

A cosa serve questo gadget made-in-Cupertino? Con l’adattatore multiporta da USB-C a AV digitale puoi collegare il Mac o l’iPad con una porta USB-C ad un monitor HDMI e, allo stesso tempo, utilizzare anche un dispositivo USB standard e un cavo di ricarica USB-C.

Puoi considerarlo come una sorta di hub USB-C per espandere la connettività del tuo dispositivo Apple. Inseriscilo nella porta USB-C del device e il gioco è fatto. Semplice e immediato, come un qualsiasi altro accessorio plug-and-play.

Usa la porta USB standard per collegare dispositivi come fotocamere e unità flash, o un cavo USB per sincronizzare e ricaricare i tuoi dispositivi iOS. Puoi anche caricare il Mac o l’iPad collegando un cavo di ricarica alla porta USB‑C.

Per quanto riguarda risoluzioni e compatibilità, ecco quello che devi sapere:

3840×2160 a 600Hz su: iPad Pro 11″, iPad Pro 12,9″ (terza generazione e successive), MacBook Pro (16″, 2019), MacBook Pro (15″, 2017 e successivi), MacBook Pro (13″, quattro porte Thunderbolt 3, 2020), MacBook Air (2020), iMac (Retina 5K, 27″, 2017 e successivi), iMac (Retina 4K, 21,5″, 2017 e successivi) e iMac Pro (2017 e successivi)

iPad Pro 11″, iPad Pro 12,9″ (terza generazione e successive), MacBook Pro (16″, 2019), MacBook Pro (15″, 2017 e successivi), MacBook Pro (13″, quattro porte Thunderbolt 3, 2020), MacBook Air (2020), iMac (Retina 5K, 27″, 2017 e successivi), iMac (Retina 4K, 21,5″, 2017 e successivi) e iMac Pro (2017 e successivi) 1080p a 60Hz o UHD (3840×2160) a 30Hz su: iPad Air (quarta generazione), MacBook Air (2018 e successivi), MacBook Pro (13″, 2016 e successivi), MacBook Pro (15″, 2016), iMac (non Retina, 21,5″, 2017) e Mac mini (2018)

iPad Air (quarta generazione), MacBook Air (2018 e successivi), MacBook Pro (13″, 2016 e successivi), MacBook Pro (15″, 2016), iMac (non Retina, 21,5″, 2017) e Mac mini (2018) Sistemi operativi: macOS Mojave 10.14.6 o successivo; iOS 12.4 o successivo

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.