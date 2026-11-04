Questo tipo di riscaldamento rischia di costare 4 volte in più in bolletta

Capire quanto costa davvero scaldare casa non dipende solo dalle abitudini, perché il sistema scelto può far salire la spesa in modo sorprendente durante l’inverno.

In un’abitazione di dimensioni comuni, anche a parità di clima, le differenze possono essere molto ampie e trasformarsi in un peso concreto sulla bolletta annuale. Un confronto realizzato da un’associazione dei consumatori mette a fuoco quali soluzioni risultano più leggere e quali, invece, diventano più impegnative quando l’uso è quotidiano. Il quadro riguarda una casa da 90 metri quadrati presa come riferimento in una zona climatica fredda come Madrid, in Spagna.

Casa da 90 metri quadrati al freddo: il confronto OCU

Il test della OCU parte da un’abitazione tipo di 90 metri quadrati, in una zona fredda, riscaldata ogni giorno nei mesi autunnali e invernali. Non una villetta sperduta in montagna, quindi, ma una situazione abbastanza vicina a quella di molte famiglie europee.

Il risultato è chiaro: la scelta dell’impianto incide parecchio sul costo annuale del riscaldamento. A parità di casa e clima, si va da circa 185 euro l’anno con una pompa di calore aria-aria a oltre 740 euro con alcuni sistemi elettrici tradizionali o con il gasolio. In altre parole: non tutti gli impianti scaldano casa allo stesso prezzo.

Pompe di calore, aerotermia e gas a condensazione: chi fa risparmiare

Secondo i calcoli della OCU, la soluzione più economica è la pompa di calore aria-aria, cioè il classico climatizzatore capace anche di fare caldo: la spesa stimata è intorno a 185 euro l’anno. Il perché è tecnico, ma facile da capire. Per ogni 1 kWh di elettricità consumato, questi apparecchi possono produrre fino a circa 4 kWh di calore, portando dentro casa energia presa dall’aria esterna.

Poco sopra c’è l’aerotermia aria-acqua, usata con impianti più complessi e spesso collegata a radiatori o pavimento radiante: qui la spesa annua stimata sale a circa 270 euro, anche perché il costo iniziale è più alto. Tra le soluzioni tradizionali se la cava bene la caldaia a gas naturale a condensazione, indicata dalla OCU a circa 256 euro l’anno, grazie a buoni rendimenti anche nelle zone fredde. Serve però l’allaccio alla rete del gas naturale, e l’installazione non è sempre a buon mercato.

Diverso il discorso per la biomassa, come pellet o nocciolino: il costo stimato è vicino ai 440 euro annui, ma servono spazio per conservare il combustibile, canna fumaria e manutenzione frequente.

Radiatori elettrici e caldaie a gasolio: dove la bolletta corre

Le soluzioni più pesanti in bolletta restano i radiatori elettrici e le caldaie a gasolio, soprattutto quando vengono usati per scaldare tutta la casa. I radiatori elettrici sono facili da montare, costano poco all’acquisto e possono andare bene in una seconda casa o in una stanza usata ogni tanto. Il problema nasce con l’uso continuo: la OCU stima una spesa di circa 747 euro l’anno per i radiatori tradizionali e di circa 598 euro per gli accumulatori. Anche i modelli a olio o con fluidi ad alta inerzia migliorano solo in parte la resa. La sostanza non cambia.

Le caldaie a gasolio, ancora presenti in molte abitazioni senza accesso al metano, sono robuste e scaldano in fretta, ma richiedono serbatoio, manutenzione e un combustibile dal prezzo variabile. Il costo annuo indicato è di circa 746 euro per la casa tipo considerata. Per questo, nel confronto, scegliere male il sistema di riscaldamento può voler dire pagare fino a quattro volte di più rispetto a una pompa di calore efficiente.