Questo strumento gratuito sblocca 500 funzionalità sul tuo PC per cui hai sempre pagato

Il progetto, raccontato da PCMag e distribuito da Maltsev con il nome Ramen Software, conta secondo il suo autore circa 1,5 milioni di utenti. E non interessa solo agli smanettoni: negli ultimi mesi anche alcuni dirigenti Microsoft ne hanno parlato con curiosità.

Alla base di Windhawk c’è una tecnica potente, ma da maneggiare con attenzione: l’iniezione di codice nei processi già in esecuzione. In parole povere, il programma interviene sulla memoria delle applicazioni o dei componenti di Windows, cambiandone il comportamento senza mettere mano al registro di sistema e senza applicare patch permanenti. Maltsev, già conosciuto nella comunità dei “tweaker” per 7+ Taskbar Tweaker, lo definisce una sorta di “marketplace di personalizzazione per programmi Windows”.

Il meccanismo ricorda più un’estensione per browser che un vecchio programma per utenti esperti. Si installa Windhawk, si cerca una “mod” nel catalogo interno e la si attiva con un clic. Da quel momento entrano in funzione le modifiche, che possono cambiare l’aspetto di Windows 11 o aggiungere opzioni assenti nelle impostazioni ufficiali. “Windhawk non riguarda solo lo stile”, ha spiegato Maltsev a PCMag. E il numero lo conferma: il catalogo ha superato le 500 mod, una soglia non da poco nel mondo della personalizzazione del desktop.

Taskbar, menu Start e volume: le mod che gli utenti cercano di più

Tra le modifiche più scaricate ci sono quelle per la barra delle applicazioni di Windows 11, da anni uno dei punti più discussi dagli utenti dopo le scelte fatte da Microsoft. Con mod come Windows 11 Taskbar Styler si può trasformare la taskbar in una specie di dock trasparente, riportarla a un aspetto più vicino alle vecchie versioni di Windows oppure cambiarne tema, dimensioni e comportamento. Non è solo una questione estetica. Per chi lavora ore al pc, un pulsante nel posto giusto o un’informazione visibile al momento giusto possono fare la differenza.

Una postazione con pannello di impostazioni e toggle richiama i tool che sbloccano opzioni di personalizzazione su Windows 11.

Molto richieste anche le mod per il menu Start, l’orologio di sistema e l’audio. Taskbar Clock Customization, per esempio, permette di affiancare all’ora dati come uso di CPU e RAM, meteo o titoli di notizie. Con Taskbar Volume Control Per-App, invece, si può regolare il volume di una singola applicazione passando il mouse sulla sua icona nella taskbar e usando la rotellina. Dettagli, certo. Ma sono proprio quei dettagli che spesso fanno chiedere agli utenti: “Perché Windows non lo fa già?”.

Nel catalogo ci sono anche funzioni pensate per browser come Chrome ed Edge, tra cui lo scorrimento delle schede con la rotellina del mouse, animazioni personalizzate per le finestre e widget musicali integrati nella taskbar. L’interfaccia resta piuttosto semplice: dopo aver installato una mod, si apre la scheda di configurazione e si scelgono le opzioni disponibili. Secondo i test citati da PCMag, l’app occupa circa 800 MB su disco e meno di 20 MB di RAM durante l’uso normale.

Sicurezza, antivirus e anti-cheat: cosa sapere prima di installarlo

Il punto più delicato resta la sicurezza. L’iniezione di codice è una tecnica usata anche da malware e programmi indesiderati. Per questo alcuni antivirus possono segnalare Windhawk o bloccarne il funzionamento. Maltsev sostiene che oggi i principali prodotti consumer creino meno problemi rispetto al passato, ma riconosce che gli strumenti di sicurezza aziendali tendono spesso a bloccare interventi di questo tipo. Tradotto: su un pc di lavoro gestito da un reparto IT, meglio evitare iniziative improvvisate.

C’è poi il problema delle mod scritte male. Una modifica instabile può far crashare un’applicazione o smettere di funzionare dopo un aggiornamento di Windows 11, soprattutto quando Microsoft cambia parti interne del sistema operativo. Secondo Maltsev, le lamentele più frequenti riguardano proprio le mod diventate incompatibili dopo un update. In questi casi Windhawk mostra un avviso e permette di disattivare la modifica. “La maggior parte delle mod applica cambiamenti temporanei alla memoria del processo”, ha spiegato lo sviluppatore, precisando che chiudere Windhawk annulla gli interventi.

Attenzione anche ai giochi multiplayer. I sistemi anti-cheat possono interpretare l’iniezione di codice come un tentativo di alterare un processo di gioco, con il rischio di blocchi o sanzioni. Maltsev dice di non aver visto prove di ban legati al semplice uso di Windhawk, ma ammette che il rischio esiste. Per ridurlo, il programma evita di intervenire sui file nelle cartelle più comuni dei giochi per pc. Quanto alle mod malevole, lo sviluppatore afferma che finora non ne sono state trovate nel marketplace e che ogni invio viene controllato anche a mano.

Perché Windhawk interessa anche ai dirigenti Microsoft

Il successo di Windhawk racconta qualcosa anche di Microsoft e del rapporto, non sempre semplice, tra Windows e i suoi utenti più esperti. Negli anni l’azienda ha aggiunto nuovi strumenti di personalizzazione, ma molte scelte restano chiuse o molto limitate. È lì che entra in gioco la community: sviluppatori indipendenti, appassionati, utenti che non programmano per mestiere e che, anche grazie agli strumenti di intelligenza artificiale, riescono a creare mod per bisogni molto specifici.

Maltsev ha citato il caso di un utente non sviluppatore che ha creato una mod per una taskbar con layout personalizzato e pulsante Start sempre al centro, lavorando con Claude Code e condividendo poi il risultato con la community. È un esempio concreto di ciò che Windhawk vuole essere: non solo un archivio di tweak, ma una piattaforma aperta dove le idee girano, vengono corrette e migliorano. Intanto, dentro Microsoft qualcuno osserva. March Rogers, partner director of design dell’azienda, ha definito Windhawk “amazing”, mentre Marcus Ash, responsabile design e ricerca per Windows e dispositivi, ha raccontato in un podcast Microsoft l’entusiasmo visto negli utenti più legati alla personalizzazione del desktop.

Resta da capire se e quando Microsoft deciderà di offrire un controllo più ampio su Windows 11 senza costringere gli utenti a passare da strumenti esterni. Per ora Windhawk occupa proprio quello spazio: gratuito, potente, non privo di rischi, ma capace di rispondere a una richiesta concreta. Quella di chi vuole un pc meno rigido, più personale. Anche solo per spostare una barra, cambiare un menu o eliminare un fastidio quotidiano.