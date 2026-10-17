Questo strumento dello smartphone può rilevare i livelli di stress immediatamente

L’idea è capire se le abitudini che si ripetono sul telefono dicano qualcosa di più, e in modo più stabile, rispetto al semplice tempo passato davanti allo schermo. Il modello si chiama SHIRBT-MMF, sarà presentato alla conferenza UbiComp/ISWC 2026 a Shanghai e, per ora, resta un progetto di laboratorio. I primi test, su un piccolo gruppo di utenti Android, parlano di una precisione intorno al 75% nei modelli costruiti sul singolo utente.

La novità del lavoro del KAIST è tutta qui: non conta soltanto quanto si usa il telefono, ma che cosa si fa mentre lo si usa, giorno dopo giorno. Finora molte ricerche sullo stress digitale si erano fermate a segnali come il tempo di utilizzo, l’apertura delle app o la velocità con cui si digita. Dati utili, ma anche facili da mandare fuori strada: basta che cambi l’interfaccia di un’app, o che l’utente passi da un servizio all’altro, e il segnale diventa meno chiaro.

Il gruppo guidato dal professor Uichin Lee ha scelto quindi un’altra strada: guardare alle attività ricorrenti, a prescindere dall’app aperta in quel momento. Una conversazione su KakaoTalk, LINE o WhatsApp, per il sistema, resta una sessione di messaggistica. Lo stesso vale per una ricerca sul web, la lettura di una email o un pagamento digitale. Azioni diverse, certo, ma riconoscibili attraverso sequenze di schermate e tocchi ripetuti. “Lo smartphone non è soltanto un dispositivo per misurare il tempo di utilizzo”, ha spiegato Lee: è anche il posto in cui comunicazioni, ricerche e transazioni tornano con una certa regolarità.

Come SHIRBT-MMF riconosce chat, navigazione, email e pagamenti

Il sistema SHIRBT-MMF osserva i passaggi tra schermate che si ripetono nel tempo e li traduce in schemi di comportamento. In pratica guarda se l’utente apre una chat, scrive, passa a una schermata di pagamento, consulta un browser o legge una email. Non si ferma, quindi, al nome dell’app. Solo in un secondo momento un large language model assegna a ogni schema una definizione comprensibile, come “messenger chatting”, “web browsing” o “email reading”.

Uno sguardo a chat e pagamenti sullo smartphone, tra lavoro e tensione: l’uso quotidiano del telefono al centro dei modelli che stimano lo stress.

Secondo il paper citato dai ricercatori, il modello linguistico usato in questa fase è GPT-4o di OpenAI. Nei test su app di posta, browser e messaggistica, il sistema avrebbe riconosciuto la stessa attività in oltre il 95% dei casi. Sembra un dettaglio tecnico, ma non lo è: se si vuole misurare lo stress nel tempo, il riconoscimento dell’attività deve reggere anche quando cambiano le app, gli aggiornamenti grafici o piccole abitudini dell’utente.

Privacy e dati esclusi: niente contenuti dei messaggi, solo comportamenti

Il nodo più sensibile è la privacy. Un sistema che osserva chat e pagamenti, inevitabilmente, fa scattare più di una domanda. I ricercatori del KAIST chiariscono però che il modello non conserva il contenuto dei messaggi scritti dagli utenti. Non legge le frasi inviate o ricevute, e non registra in chiaro i destinatari delle conversazioni o i contatti delle chiamate.

Quello che raccoglie sono dati di comportamento: se l’utente ha digitato, con quale frequenza, quali schermate ha attraversato e quali sequenze si sono ripetute durante le giornate. Le informazioni su destinatari e interlocutori vengono sottoposte a hashing, una procedura che trasforma i dati originali in valori non direttamente collegabili alla persona. È una protezione tecnica, non una garanzia assoluta contro ogni rischio. E infatti il tema resta aperto. Nel disegno dello studio, però, il contenuto privato delle conversazioni non entra nel modello.

Accuratezza al 75% e limiti dello studio: campione ridotto, Android e modelli personalizzati

La sperimentazione è stata condotta su 26 partecipanti, studenti universitari e lavoratori tra i 20 e i 30 anni, tutti utenti Android. Sedici persone hanno fornito in media circa 30,5 giorni di dati; altre dieci hanno contribuito con circa 105 giorni ciascuna. Ogni giorno i partecipanti hanno indicato il proprio livello di stress, così da permettere ai ricercatori di confrontare quelle risposte con i comportamenti registrati dallo smartphone.

Il modello ha classificato 29 tipi di comportamento ripetuto. In media, ogni partecipante ne mostrava circa sette con una certa regolarità. I risultati migliori sono arrivati dai modelli personalizzati, costruiti sul singolo utente: l’accuratezza media è stata del 75,9% nel gruppo con dati di breve periodo e del 73,8% nel gruppo seguito più a lungo. In sostanza, circa tre valutazioni corrette su quattro. Anche usando solo i dati legati a chat e pagamenti, o persino alle sole chat, il sistema ha fatto meglio dei metodi più tradizionali basati sul tempo di utilizzo e sull’apertura delle app.

I limiti, però, restano importanti. Lo studio mostra una associazione tra schemi d’uso e stress, non dimostra che certi comportamenti causino o riducano lo stress. Il campione è piccolo, giovane e limitato ad Android. Mancano età diverse, professioni più varie e altri sistemi smartphone. Gli stessi ricercatori hanno riconosciuto che un modello unico, valido per tutti, funziona molto peggio rispetto a quelli individuali.

Per questo, almeno oggi, la strada più concreta sembra quella di strumenti personalizzati e meno invasivi, capaci di raccogliere pochi segnali mirati. Prima di immaginarli nelle app di salute digitale, però, serviranno test più ampi e verifiche indipendenti.