Serve quando il dispositivo vibra senza mostrare avvisi, emette suoni improvvisi o cambia qualche impostazione senza una spiegazione immediata. In pratica, offre un registro più ricco rispetto alla semplice cronologia notifiche di Android.

La cronologia notifiche di Android è comoda, certo. Permette di recuperare avvisi spariti troppo in fretta e di capire quale app abbia mandato una notifica. Ma non vede tutto. Restano fuori molti segnali meno evidenti: una vibrazione secca, lo schermo che si accende da solo, un suono senza banner. Ed è proprio qui che entra in scena Nice Catch, uno dei moduli ufficiali di Good Lock, la suite di personalizzazione sviluppata da Samsung per i dispositivi Galaxy.

Chi usa uno smartphone Samsung può scaricare Good Lock dal Galaxy Store o, dove disponibile, dal Play Store, e poi installare i singoli moduli. Nice Catch non cambia l’aspetto del telefono, non aggiunge effetti grafici né scorciatoie in bella vista. Lavora in modo discreto. Tiene traccia di eventi di sistema che spesso passano inosservati e li raccoglie in un elenco chiaro, consultabile anche da chi non ha familiarità con menu tecnici o strumenti per sviluppatori.

Vibrazioni fantasma, schermo acceso e suoni improvvisi: come trovare l’app responsabile

Il caso classico è quello della vibrazione fantasma. Il telefono vibra in tasca, lo si prende in mano e sullo schermo non c’è nulla. Nessuna notifica, nessun avviso. Può sembrare una sciocchezza, ma se succede più volte al giorno diventa fastidioso. Con Nice Catch si può aprire il registro e controllare quale applicazione, servizio o funzione di sistema abbia provocato quella vibrazione, quel suono o la riattivazione dello schermo.

Uno smartphone su scrivania mostra un elenco di impostazioni, mentre una mano si avvicina per controllare un’attività in background inattesa.

Il modulo registra diversi eventi, tra cui vibrazioni, accensioni dello schermo, suoni prodotti dalle app e azioni legate ai gesti. Se il display di un Galaxy si illumina mentre il telefono è in tasca, il registro può aiutare a capire se c’entra un tocco accidentale, una gesture involontaria o un’app che richiama l’attenzione senza mostrare un avviso chiaro. Tenendo premuto su un singolo evento, inoltre, si può filtrare la lista e vedere solo le attività legate a quella specifica app. Un dettaglio piccolo, ma utile.

Samsung ha previsto anche una pulizia automatica: i registri di Nice Catch vengono cancellati dopo sette giorni, così da non riempire la memoria con dati inutili. Non è uno strumento da aprire di continuo. Serve quando qualcosa non torna: una vibrazione breve, un bip improvviso, lo schermo acceso senza un motivo apparente.

Il registro delle modifiche: impostazioni, accessibilità e interventi automatici delle app

Un’altra funzione interessante riguarda il controllo delle modifiche alle impostazioni. Chi prova spesso nuove opzioni sul proprio Samsung Galaxy può dimenticare cosa ha attivato, disattivato o cambiato poco prima. Nice Catch conserva una traccia delle variazioni e rende più semplice tornare indietro, soprattutto quando il telefono inizia a comportarsi in modo strano.

Il modulo registra anche le modifiche alle impostazioni di accessibilità, una zona delicata perché molte app chiedono permessi avanzati proprio da quei menu. Non si tratta solo di ricordare un interruttore spostato per errore. In alcuni casi il registro può aiutare a capire se un’app abbia cambiato la modalità della suoneria, il volume, la modalità di chiamata o altre impostazioni usate ogni giorno.

E se il telefono è in mano a una persona meno esperta, magari un genitore o un familiare, questa traccia può fare la differenza. Il punto non è trasformare l’utente in un tecnico. È dargli una spiegazione. Se il volume finisce a zero senza un motivo chiaro, oppure se la modalità silenziosa si attiva dopo l’apertura di una certa app, Nice Catch permette di collegare l’effetto alla possibile causa. A quel punto intervenire diventa molto più semplice.

Pop-up pubblicitari e notifiche bloccate: quando Nice Catch aiuta a fare diagnosi

Tra le funzioni più pratiche c’è il rilevamento dei pop-up pubblicitari. Quando compaiono annunci fuori posto, magari subito dopo lo sblocco o mentre si sta usando un’altra app, capire da dove arrivino può essere complicato. Nice Catch può indicare quale applicazione li sta mostrando, così l’utente può disinstallarla, togliere autorizzazioni o limitarne l’attività in background.

Il modulo può anche registrare le notifiche bloccate o silenziate, utile quando si sospetta di non ricevere avvisi importanti. Non sempre il problema dipende dall’app: a volte c’entra una regola di sistema, la modalità Non disturbare o un’impostazione cambiata in precedenza. Con un registro più completo, capire cosa è successo diventa meno casuale e più rapido.

Per questo Nice Catch resta uno degli strumenti meno vistosi ma più concreti di Good Lock. Non promette di rendere il telefono più bello o più veloce. Fa una cosa diversa: mostra cosa è successo, quando è successo e, spesso, quale app ne è responsabile. Per chi usa un Galaxy tutti i giorni, può bastare questo per risolvere piccoli problemi che altrimenti resterebbero senza spiegazione.