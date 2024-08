Questo smartphone Xiaomi (Redmi A3) costa solo 87€: AMAZON OUTLET

Xiaomi è un’azienda che ha saputo guadagnarsi la fiducia dell’utenza con dispositivi di qualità a prezzi sempre molto accessibili e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 33% sul Redmi A3 che viene venduto a 87,90€.

Xiaomi Redmi A3: uno smartphone eccellente per essere un super entry level

Lo Xiaomi Redmi A3 è uno smartphone progettato per offrire un’esperienza utente fluida e versatile a un prezzo accessibile. Con un sistema operativo Android ottimizzato per garantire prestazioni efficienti, questo dispositivo è perfetto per chi cerca un telefono affidabile e facile da usare.

Il Redmi A3 è dotato di 4 GB di RAM, che assicurano una gestione agevole delle applicazioni e un multitasking senza interruzioni. Che tu stia navigando in rete, giocando o utilizzando più app contemporaneamente, potrai contare su prestazioni rapide e reattive.

La capacità di memoria di 4 GB ti offre lo spazio necessario per conservare foto, video e documenti importanti, mantenendo sempre a portata di mano i tuoi file essenziali. Se hai bisogno di più spazio, puoi espandere la memoria utilizzando una scheda microSD.

Il display da 6,74 pollici è uno dei punti di forza del Redmi A3. Con uno schermo così ampio, potrai goderti film, giochi e contenuti multimediali con colori vivaci e dettagli nitidi. La dimensione dello schermo lo rende ideale anche per leggere e navigare sul web con comodità. Il Redmi A3 4G supporta la tecnologia cellulare 4G, garantendo una connessione veloce e stabile. Potrai navigare in internet, scaricare contenuti e restare sempre connesso, ovunque ti trovi. Disponibile nel classico e raffinato colore Nero.

Su Amazon, oggi, Xiaomi Redmi A3 viene scontato del 33% e viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di 87,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.