Il power bank di Charmast ha una capacità di 10.000mAh, è compatto ed è munito di una spina (per una ricarica diretta nella presa di corrente). Attualmente è in offerta lampo su Amazon a soli 18€, ma ti invito a fare in fretta perché la richiesta è già altissima. Le unità a disposizione potrebbero terminare nel giro di ore, se non di minuti. Ti ricordo poi che i costi di spedizione sono azzerati se ti abboni a Prime.

Un Power Bank così non lo hai mai visto!

Il power bank di Charmast ha tutto quello che ti serve, anche una spina, pensa un po’. Così lo puoi ricaricare senza dover utilizzare ingombranti cavi. È munito di due porte USB-A con supporto al Super Fast Charge da 22,5W e di una USB-C PD per la ricarica rapida a 20W.

L’accessorio ha un design semplice e gradevole. Si presenta come una mattoncino nero, senza troppi fronzoli e LED colorati che agli occhi di tanti utenti possono sembrare inappropriati e che alla lunga potrebbero anche dare fastidio.

Look a parte, l’accessorio assicura il massimo della sicurezza. Protegge infatti il tuo dispositivo (che sia una smartphone, un tablet, una fotocamera o una console portatile) da sovratensioni, sovraccarichi e cortocircuiti. E poi si spegna automaticamente quando il device è completamente carico.

📢 Ti ricordo che si tratta di un’offerta lampo e che dunque terminerà nel giro di qualche ora. La richiesta è altissima al momento, quindi ti invito a cliccare in fretta su “acquista”.

