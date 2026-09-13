Questo piccolo strumento ha dotato il mio telefono di visione termica: ora posso vedere di tutto

Basta collegare un piccolo modulo al telefono per leggere le differenze di temperatura in un appartamento, in un laboratorio o su un impianto. L’obiettivo è semplice: scovare dispersioni di calore, anomalie elettriche e possibili guasti prima che diventino problemi più seri, e più costosi.

Il funzionamento è abbastanza diretto. Il modulo termico si collega allo smartphone tramite porta USB-C, Lightning nei modelli compatibili più datati, oppure con adattatori dedicati. Lo schermo del telefono diventa così il punto in cui leggere la mappa delle temperature. Non viene ripresa la luce visibile, come accade con una normale fotocamera: il sensore registra la radiazione infrarossa emessa dagli oggetti e la trasforma in colori. Blu e viola indicano le zone più fredde, giallo, arancione e rosso quelle più calde.

A contare molto è anche l’app installata sul telefono. Serve per salvare immagini, misurare punti precisi, confrontare aree diverse e, in alcuni casi, esportare un breve report. “Per un primo controllo visivo è uno strumento molto comodo”, spiegano spesso i tecnici energetici quando parlano di termografia mobile. Comodo, sì, ma non magico. Servono un po’ di metodo, la distanza giusta, superfici pulite, niente riflessi e condizioni ambientali stabili. Una parete appena scaldata dal sole, per esempio, può dare letture poco affidabili.

Dalle dispersioni ai guasti elettrici: dove serve davvero in casa

L’uso più immediato riguarda le dispersioni termiche. Puntando la termocamera verso finestre, cassonetti, porte, pareti esterne o giunti tra solaio e muro, si possono vedere zone fredde che segnalano spifferi, ponti termici o isolamento scarso. In inverno il problema spesso salta fuori intorno agli infissi. D’estate, invece, può comparire nelle stanze più esposte al sole o sotto un tetto poco isolato. Sono indizi, non sentenze. Ma spesso bastano per capire da dove partire.

Uno smartphone con termocamera tascabile collegata, usato per un controllo domestico di calore e possibili anomalie vicino a una presa.

Poi ci sono gli impianti. Una termocamera per smartphone può aiutare a individuare un radiatore che scalda solo a metà, una serpentina del riscaldamento a pavimento che non lavora in modo uniforme, oppure una tubazione nascosta dietro una parete leggera. Nel quadro elettrico, con tutte le cautele del caso e senza toccare componenti sotto tensione, può far notare un morsetto più caldo degli altri o un interruttore sotto stress. Qui però il passo successivo spetta a un professionista: elettricista, termotecnico, manutentore. Non al fai-da-te.

In casa trovano spazio anche controlli meno tecnici, ma molto frequenti: verificare se un alimentatore si surriscalda, controllare una batteria durante la ricarica, osservare la temperatura di un frigorifero o cercare infiltrazioni dove l’umidità cambia la distribuzione del calore. Non è una diagnosi definitiva. È un primo campanello d’allarme.

Termocamere tascabili e modelli professionali: cosa cambia davvero

Le termocamere tascabili sono migliorate molto, ma non vanno confuse con gli strumenti professionali usati in edilizia, industria o manutenzione avanzata. I moduli per smartphone hanno di solito sensori con risoluzione più bassa, ottiche meno precise e una sensibilità termica inferiore rispetto alle termocamere professionali di fascia alta. In pratica, vedono bene le differenze più evidenti, mentre possono fare fatica sui dettagli piccoli o su variazioni di pochi decimi di grado.

La precisione dichiarata dai produttori cambia da modello a modello. Dipende anche dalla calibrazione, dall’emissività del materiale osservato e dalla temperatura dell’ambiente. Metalli lucidi, vetri, superfici riflettenti e oggetti in movimento sono casi difficili: la lettura può risultare alterata. Lo stesso vale se si misura da troppo lontano o con un angolo sbagliato. Per questo molti tecnici usano questi accessori come strumento di primo controllo, non come prova finale per una perizia.

Il vantaggio, però, resta evidente: ingombro minimo, uso rapido, immagini subito condivisibili. Durante un sopralluogo preliminare, in una visita in appartamento o prima di chiamare un tecnico specializzato, una camera termica collegata al telefono può mostrare quello che a occhio nudo non si vede. E a volte è già abbastanza per capire dove intervenire.

Prezzo, compatibilità e utenti: a chi conviene comprarla

Il prezzo di una termocamera per smartphone dipende da sensore, risoluzione, intervallo di temperatura misurabile, app e accessori inclusi. I modelli consumer partono di solito da poco sopra i 150-200 euro e possono arrivare intorno ai 400 euro o più per dispositivi più accurati. Le soluzioni professionali autonome, invece, costano spesso molto di più. Prima dell’acquisto conviene controllare bene la compatibilità con Android o iPhone, il tipo di connettore, gli aggiornamenti dell’app e l’eventuale richiesta di registrazione o calibrazione.

L’utente ideale non è solo il tecnico. Può essere un amministratore che vuole documentare un problema in condominio, un proprietario alle prese con bollette alte, un artigiano che cerca guasti più in fretta, oppure un appassionato di domotica e manutenzione domestica. Chi ha bisogno di certificazioni, relazioni tecniche o misure valide per pratiche assicurative deve invece rivolgersi a strumenti certificati e operatori qualificati.

La termocamera tascabile non trasforma lo smartphone in un laboratorio. Lo rende però uno strumento di osservazione più serio. Il suo punto forte è tutto qui: non sostituisce l’esperienza, la affianca. E, in molti casi, aiuta a fare la domanda giusta prima di aprire un muro, smontare un quadro o cambiare un infisso.