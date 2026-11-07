Questo PC è rimasto in cantina per decenni, ora è il sogno dei collezionisti e vale tanto

Un vecchio computer dimenticato per decenni in una cantina potrebbe oggi attirare l’attenzione dei collezionisti e trasformarsi in un oggetto dal valore davvero sorprendente.

Nel mercato del collezionismo tecnologico, alcuni dispositivi un tempo comuni hanno conquistato un posto particolare grazie alla loro storia e alla crescente rarità. Tra i modelli Apple vintage, però, esistono differenze enormi: non bastano l’età o un marchio famoso per garantire una quotazione elevata. A incidere sono soprattutto condizioni, accessori e provenienza, elementi che possono cambiare radicalmente il prezzo di un esemplare.

Dal Macintosh 128K all’Apple I: i primi computer Apple diventati pezzi da museo

Il caso più famoso resta l’Apple I del 1976, progettato da Steve Wozniak e venduto da Steve Jobs nei primissimi anni di Apple. Ne furono prodotti pochi esemplari e, secondo le principali case d’asta specializzate in tecnologia, quelli ancora funzionanti possono arrivare a centinaia di migliaia di euro. In alcuni casi le valutazioni hanno sfiorato il milione.

Subito dopo, almeno per peso storico, c’è l’Apple Lisa del 1983: uno dei primi computer con interfaccia grafica e mouse, costoso all’epoca e poco fortunato sul mercato. Proprio quella scarsa diffusione lo rende oggi così raro.

Molto cercato anche il Macintosh 128K del 1984, il primo Mac, quello lanciato con il celebre spot “1984” e capace di portare grafica e mouse nell’immaginario del personal computer. Un esemplare completo, con manuali originali, tastiera, mouse e documenti coerenti, può superare senza fatica diverse migliaia di euro. «Non compriamo solo un computer vecchio, compriamo un momento preciso della storia», ripetono spesso i collezionisti nei forum dedicati ad Apple vintage.

Design, rarità e nostalgia: iMac G3, iBook Clamshell e G4 Cube conquistano i collezionisti

La seconda ondata di interesse riguarda i modelli di fine anni Novanta. Quelli che molti ricordano ancora sulle scrivanie di casa, negli studi grafici o nei laboratori scolastici. L’iMac G3 del 1998, con la scocca trasparente e colorata, è diventato il simbolo del ritorno di Apple sotto la guida di Steve Jobs. Le versioni nei colori meno comuni, come Lime o Strawberry, valgono più degli esemplari con plastiche ingiallite o monitor CRT difettosi.

L’iBook G3 “Clamshell” del 1999, nelle tinte Tangerine e Blueberry, piace per quel design quasi giocoso, con la maniglia integrata e linee lontane dai portatili grigi dell’epoca. Se è integro, funzionante e con batteria ancora utilizzabile, può raggiungere valutazioni di diverse centinaia di euro. Con scatola e accessori originali, anche di più.

Diversa la storia del Power Mac G4 Cube del 2000, un cubo in plexiglas che al debutto vendette poco, ma oggi viene guardato quasi come un oggetto di design. Gli esemplari senza crepe nel guscio, completi di casse Harman Kardon e imballo originale, sono tra i più richiesti. Conta il ricordo, certo. Ma conta anche l’estetica.

Come stimare il valore di un vecchio Mac: stato, accessori originali, confezione e provenienza

Chi trova un vecchio computer Apple in garage dovrebbe partire da una cosa semplice: capire esattamente di che modello si tratta. Servono modello, anno di produzione e configurazione, controllando etichette, numeri di serie e, quando possibile, il menu di sistema.

Il valore dipende da pochi elementi molto concreti: stato di conservazione, schermo funzionante, assenza di crepe, plastiche non troppo ingiallite, batteria non ossidata, alimentatore originale, manuali, dischetti, telecomandi o periferiche dell’epoca. La confezione originale può spostare parecchio la valutazione, soprattutto per modelli come Macintosh 128K, Twentieth Anniversary Macintosh, MacBook Air di prima generazione o Apple II.

Anche la provenienza ha il suo peso: una ricevuta, una storia documentata, una matricola compatibile con i primi lotti produttivi possono interessare più di un restauro fatto in fretta. Per farsi un’idea realistica conviene guardare le vendite concluse su eBay, consultare forum specializzati in Mac vintage e, per i pezzi più rari, rivolgersi a case d’asta o tecnici esperti. Non tutto ciò che è vecchio vale una fortuna. Però quel Mac lasciato in cantina, se è quello giusto, potrebbe essere molto più di un ricordo.