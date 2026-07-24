Questo gesto che compi ogni sera con il tuo telefono è proprio quello che i vigili del fuoco ti implorano di smettere di fare

Lo riferisce la Consumer Product Safety Commission, l’agenzia federale americana per la sicurezza dei prodotti di consumo. Il ritiro riguarda alcuni pacchi batteria agli ioni di litio venduti online per biciclette elettriche: possono surriscaldarsi durante l’uso o mentre sono in carica, con rischi concreti per la casa e per chi ci vive.

Il provvedimento è arrivato dopo sette episodi di incendio collegati alle batterie per e-bike interessate, secondo quanto comunicato dalla Cpsc. In alcuni casi le fiamme hanno provocato danni a beni e abitazioni. La dinamica, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe partita dal surriscaldamento del pacco batteria.

Le autorità non hanno indicato nel dettaglio tutti i luoghi degli incidenti, né una stima complessiva dei danni economici. Ma il punto è chiaro: sette incendi prima del ritiro sono stati sufficienti per spingere l’agenzia a chiedere ai consumatori di fermarsi subito. “I proprietari devono smettere immediatamente di utilizzare le batterie richiamate”, ha scritto la Consumer Product Safety Commission nell’avviso. Una formula secca, senza spazio a dubbi.

Sette incendi prima del richiamo: danni e allarme sicurezza

Il caso si aggiunge ad altri richiami che, negli ultimi anni, hanno riguardato batterie agli ioni di litio montate su e-bike, monopattini e altri mezzi della mobilità urbana. Non tutte le biciclette elettriche sono un problema. Il rischio riguarda soprattutto componenti difettosi, non conformi o senza adeguate certificazioni di sicurezza. E quando una batteria prende fuoco, spegnerla non è affatto semplice.

Batteria per e-bike tenuta separata e caricatore non collegato: immagine che richiama attenzione ai rischi di surriscaldamento e ai richiami.

Il richiamo riguarda le batterie Unit Pack Power, spesso vendute anche con il marchio UPP, usate per alimentare biciclette elettriche e acquistabili su diversi canali online. Secondo l’avviso della Cpsc, i pacchi coinvolti si riconoscono dalla dicitura del marchio e dalle etichette applicate sul rivestimento esterno.

Chi ha una e-bike dovrebbe controllare con attenzione la batteria montata, soprattutto se è stata comprata a parte o come ricambio. Le batterie interessate possono essere state vendute su piattaforme come Amazon, eBay, AliExpress o altri marketplace, spesso con descrizioni tecniche legate a tensione e capacità, per esempio 48V o valori simili.

Per riconoscerle bisogna guardare alcuni dettagli: nome del produttore, sigla del modello, forma del pacco batteria, etichetta con i dati tecnici e documenti ricevuti al momento dell’acquisto. Se sulla batteria compare Unit Pack Power o UPP, la cosa da fare è verificare subito se rientra nel richiamo ufficiale. Meglio non continuare a usarla “per sicurezza” o “finché funziona”, come spesso accade con accessori acquistati online e poi lasciati in garage.

Batterie al litio in casa: perché il rischio aumenta durante la ricarica

Le batterie agli ioni di litio sono molto diffuse perché leggere, potenti e adatte a dispositivi che consumano molta energia, dalle e-bike ai computer portatili. Il problema nasce quando il pacco batteria è difettoso, danneggiato, sovraccaricato o costruito senza adeguati sistemi di protezione. In questi casi può scaldarsi in fretta, fino a prendere fuoco.

Durante la ricarica, il pericolo cresce se la batteria viene lasciata vicino a tende, divani, scatole di cartone o altri materiali infiammabili. Non è un dettaglio da poco: molti incidenti avvengono in ingressi, corridoi, cantine e box, proprio dove le e-bike vengono parcheggiate la sera. E quando ci si accorge del fumo, spesso è già troppo tardi per spostare la batteria senza correre rischi.

Gli esperti di sicurezza raccomandano da tempo di usare soltanto caricabatterie compatibili, evitare prolunghe improvvisate e non ricaricare di notte o quando in casa non c’è nessuno. Anche una batteria gonfia, con odore insolito, rumori strani o calore eccessivo va considerata un segnale d’allarme. Non deve essere aperta. Non deve essere raffreddata con soluzioni fai da te.

Stop all’uso, rimborso e smaltimento: cosa devono fare i proprietari

La prima indicazione per chi possiede una delle batterie richiamate è semplice: smettere subito di usarla e non ricaricarla più. La Cpsc raccomanda di conservarla in un luogo sicuro, lontano da materiali infiammabili, in attesa delle istruzioni per la restituzione o il rimborso. È una precauzione concreta: una batteria difettosa può diventare pericolosa anche quando non è montata sulla bici.

I proprietari devono contattare il venditore o il produttore indicato nell’avviso di richiamo per sapere come ottenere il rimborso o l’eventuale sostituzione. Di solito vengono richiesti prova d’acquisto, fotografie dell’etichetta e numero di modello. Chi ha comprato la batteria su un marketplace dovrebbe controllare anche la propria e-mail: spesso le piattaforme inviano comunicazioni dirette agli acquirenti coinvolti.

Attenzione anche allo smaltimento. Le batterie agli ioni di litio non vanno gettate nei rifiuti domestici né lasciate nei cassonetti: possono incendiarsi durante il trasporto o negli impianti di trattamento. Devono essere portate in centri autorizzati per rifiuti elettronici o nei punti di raccolta indicati dal Comune, seguendo le regole locali. In casi come questo, il richiamo non è una formalità: serve a evitare che un accessorio montato su una e-bike diventi un rischio dentro casa.