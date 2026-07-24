Questo gesto che compi ogni sera con il tuo telefono è proprio quello che i vigili del fuoco ti implorano di smettere di fare

Eppure i vigili del fuoco e gli esperti di sicurezza domestica invitano a evitarlo: può aumentare il rischio di incendio in casa, soprattutto se il telefono resta sotto coperte, cuscini o tessuti che trattengono calore.

Il problema nasce spesso così: cellulare sulla trapunta, cavo attaccato, luce spenta. Ma nelle ore notturne, con l’apparecchio non sorvegliato e vicino a materiali infiammabili, anche un piccolo guasto può diventare un’emergenza.

Perché il letto trasforma la ricarica in un rischio domestico

Il punto non è la ricarica del telefono in sé, ma dove avviene. Un letto, un divano o un cuscino non lasciano disperdere bene il calore prodotto da batteria e caricatore. I tessuti lo trattengono, coprono il dispositivo e, se qualcosa si surriscalda, sono già lì, a pochi centimetri, pronti ad alimentare le fiamme.

Uno smartphone in carica su un comodino, alternativa più sicura rispetto a lasciarlo sotto coperte o cuscini.

“Meglio una superficie rigida e libera”, ricordano spesso i pompieri nelle campagne di prevenzione: un comodino sgombro, una scrivania, un tavolo. L’importante è che il telefono non sia coperto da carta, vestiti, plaid o lenzuola. Anche una ricarica veloce, magari alle 23.30 prima di addormentarsi, può diventare pericolosa se lo smartphone in carica finisce sotto il cuscino. La regola è semplice: niente telefono in carica dove si dorme, se è vicino a materiali che prendono fuoco facilmente.

Batterie al litio: cosa succede quando scatta l’emballemento termico

Le batterie agli ioni di litio, quelle usate in telefoni, tablet, computer portatili, cuffie e power bank, devono lavorare entro certi limiti di temperatura. Quando vengono superati, può partire una reazione a catena chiamata emballemento termico, o fuga termica. In pratica una cella si scalda troppo, passa calore a quelle vicine e in pochi secondi possono comparire fumo, fiamme e temperature molto alte.

È un fenomeno raro, se si pensa alla quantità enorme di dispositivi usati ogni giorno. Ma quando succede è difficile da gestire, perché un incendio da batteria al litio può anche riaccendersi dopo una prima estinzione apparente. Per questo i soccorritori puntano soprattutto sulla prevenzione: evitare calore in più, non lasciare gli apparecchi al sole — per esempio sul cruscotto dell’auto in estate — e non caricarli accanto a termosifoni, fornelli o altre fonti calde. Sono accortezze semplici. Ma possono fare la differenza.

Un altro rischio arriva da caricatori non certificati, cavi rovinati e multiprese sovraccariche. Un alimentatore comprato a pochi euro, senza marchi affidabili o protezioni adeguate, può dare corrente in modo irregolare e favorire il surriscaldamento. Lo stesso vale per un cavo spellato, piegato, sistemato con il nastro isolante o usato ancora anche se “fa contatto” solo in una certa posizione.

I tecnici consigliano di usare il caricatore fornito dal produttore, oppure accessori certificati da marchi riconosciuti, e di sostituire subito ciò che è danneggiato. Occhio anche alla presa: collegare il telefono a una ciabatta già piena, magari con console, televisore, computer e lampada, aumenta lo stress elettrico e può far scaldare non solo il dispositivo, ma anche la presa. Una presa a muro dedicata, con il caricatore staccato a ricarica finita, resta la scelta più prudente. Sembra una precauzione da poco. Non lo è.

Fumo, odori e surriscaldamento: cosa fare prima di chiamare i soccorsi

Durante la ricarica dello smartphone, un po’ di calore può essere normale. Diverso è sentire un odore chimico, vedere il telefono gonfiarsi, avvertire crepitii o accorgersi che la scocca è troppo calda per tenerla in mano. In questi casi bisogna interrompere subito la ricarica, se si può farlo senza correre rischi, e allontanare il dispositivo da tende, coperte, carta e altri materiali infiammabili.

Mai aprirlo, piegarlo o forarlo. Se compaiono fumo o fiamme, la priorità cambia: uscire dalla stanza, chiudere la porta per limitare fumo e calore, chiamare i soccorsi e seguire le indicazioni dell’operatore. Sull’acqua le indicazioni possono cambiare in base alla situazione: se l’apparecchio è ancora collegato alla corrente, il rischio elettrico impone molta cautela; in contesti tecnici, invece, il raffreddamento con acqua può essere previsto per batterie già isolate e gestite da personale preparato.

In casa, nel dubbio, non si improvvisa. Un rilevatore di fumo funzionante, installato vicino alla zona notte, può regalare i minuti necessari per svegliarsi, uscire e chiedere aiuto.