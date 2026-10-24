Questo errore nella SIM potrebbe bloccare il tuo telefono in un attimo

Cambiare la scheda SIM dello smartphone sembra un gesto da niente. Lo facciamo su Android e iPhone, spesso in pochi secondi. Eppure basta infilare l’estrattore SIM nel foro sbagliato per creare un problema che non riguarda tanto la scheda, quanto l’impermeabilità del telefono. Un danno piccolo, invisibile, che può farsi sentire anche dopo settimane.

La scheda SIM accompagna i telefoni cellulari dai primi anni Novanta. All’inizio era grande quasi come una carta di credito e finiva per influire anche sulle dimensioni dei dispositivi. Poi sono arrivate le versioni più piccole: la miniSIM, la microSIM, fino alla nanoSIM, che oggi troviamo ancora su molti modelli nonostante la diffusione delle eSIM, più rapide da attivare e senza pezzi fisici da inserire.

Il vassoio, però, resta una presenza importante su gran parte degli smartphone in vendita. In alcuni mercati Apple ha già tolto lo slot fisico da diversi iPhone, puntando solo sulla eSIM. In Europa e in molti altri Paesi, invece, la SIM tradizionale continua a essere usata ogni giorno per chiamare, mandare messaggi e navigare. È un dettaglio minuscolo, quasi nascosto nella cornice del telefono. Ma conta ancora.

Slot SIM su Android e iPhone: come riconoscerlo senza sbagliare foro

Sugli smartphone Android e su molti iPhone, lo slot SIM si trova di solito su uno dei bordi laterali oppure nella parte bassa del dispositivo. Si riconosce da una sagoma sottile, rettangolare o ovale, con un piccolo foro accanto. Per aprirlo si usa l’estrattore SIM, il perno metallico che si trova nella confezione del telefono: va inserito nel foro giusto, con una pressione leggera.

Primo piano del vassoio SIM di uno smartphone con nanoSIM ed estrattore, per ricordare l’importanza di usare il foro corretto.

Il funzionamento è semplice. Il vassoio esce di pochi millimetri, poi si sfila con le dita per inserire la nanoSIM o, nei modelli che lo permettono, una seconda SIM o una microSD. La scheda va sistemata seguendo il taglio dell’angolo, senza forzare. “Se non entra, non va spinta”, ripetono spesso i tecnici nei centri assistenza. Sembra una banalità, ma non lo è: molti danni nascono proprio da una pressione fatta nel punto sbagliato.

Il foro sbagliato: quando l’estrattore SIM finisce nel microfono

Il guaio nasce quando il foro del vassoio SIM viene scambiato per quello del microfono. Succede più spesso di quanto si immagini. Molti produttori mettono i due fori a pochi millimetri di distanza, soprattutto nella parte bassa dello smartphone, vicino alla porta USB-C o al connettore di ricarica. Con poca luce, o tenendo il telefono di taglio, distinguerli può non essere immediato.

Infilare l’estrattore SIM nel foro del microfono non vuol dire per forza rompere l’audio. Nei telefoni più recenti il microfono è spesso sistemato di lato rispetto al canale d’ingresso, proprio per evitare che un oggetto sottile lo colpisca in pieno. Lo hanno mostrato negli anni diversi teardown realizzati da riparatori specializzati, compresi quelli di canali tecnici come JerryRigEverything. Il rischio, però, resta. Solo che è diverso da quello che si pensa.

La punta metallica può toccare guarnizioni, membrane o piccoli strati di protezione pensati per tenere lontane polvere e acqua dall’interno del telefono. Una pressione un po’ più forte, nel punto sbagliato, può bastare a creare una microlesione. Da fuori non si vede nulla. Il telefono continua a funzionare, il microfono registra, le chiamate partono. Ed è proprio per questo che molti pensano di non aver fatto alcun danno.

Danni invisibili e protezione IP: il rischio può comparire dopo settimane

Il punto riguarda soprattutto la protezione IP, cioè la certificazione che indica la resistenza dello smartphone a polvere e acqua. Molti modelli di fascia media e alta dichiarano standard come IP67 o IP68. Ma quelle sigle si riferiscono a prove di laboratorio, fatte in condizioni controllate. Non garantiscono che il telefono resista a qualunque situazione reale, soprattutto se una guarnizione interna è stata anche solo leggermente danneggiata.

Il problema può venire fuori molto più tardi. Dopo un acquazzone, durante una giornata in piscina, oppure semplicemente appoggiando il telefono su una superficie bagnata. L’acqua può entrare da una fessura minuscola e raggiungere circuiti, contatti o componenti delicati. A quel punto iniziano i sintomi: audio ovattato, ricarica instabile, schermo che non risponde bene, spegnimenti improvvisi. E non sempre è facile collegarli all’errore fatto settimane prima con l’estrattore SIM.

Le probabilità che un singolo gesto rovini davvero lo smartphone non sono altissime. I produttori usano più strati di protezione nei punti sensibili. Ma un po’ di attenzione evita guai inutili. Prima di aprire lo slot, meglio guardare bene la cornice, cercare il profilo del vassoio e premere il meno possibile. Se c’è un dubbio, conviene fermarsi. Da fuori un foro può sembrare uguale all’altro. Dentro il telefono, invece, no.