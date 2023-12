Questo è il momento di cambiare: SAMSUNG Galaxy A04s al MINIMO STORICO!

Nell’ambito degli smartphone, trovare un dispositivo che coniughi qualità e prezzo conveniente è una vera e propria rarità. Ecco perché l’offerta di Amazon sul Samsung Galaxy A04s a soli 115,86€, con un incredibile sconto del 36%, rappresenta un’opportunità da non perdere. Questo smartphone, noto per la sua affidabilità e le prestazioni solide, è ora disponibile a un prezzo estremamente vantaggioso.

Il Samsung Galaxy A04s si distingue per le sue specifiche tecniche di alto livello. Dotato di un display PLS LCD da 6.5 pollici, offre una qualità visiva eccellente, con colori vividi e dettagli nitidi. La resa cromatica è sorprendente per uno smartphone in questa fascia di prezzo, e anche se non si tratta di un OLED, la qualità complessiva è più che soddisfacente. Con una risoluzione di 720 x 1600 pixel e una densità di 270 DPI, le immagini e i video appaiono chiari e definiti.

Sotto il cofano, il Galaxy A04s è equipaggiato con un processore octa-core e 3 GB di RAM, che assicurano un’esperienza utente fluida e senza rallentamenti, anche durante l’utilizzo di più app contemporaneamente. La memoria interna di 32 GB, espandibile fino a 1 TB tramite microSD, offre ampio spazio per tutte le tue app, foto e video. La batteria da 5000 mAh garantisce un’autonomia eccellente, permettendoti di utilizzare il telefono per l’intera giornata senza preoccuparti di ricaricarlo.

Il comparto fotografico non delude, con una fotocamera principale da 50 MP che cattura immagini di alta qualità in ogni condizione di luce.

Con il suo prezzo di soli 115,86€ su Amazon, grazie a uno sconto del 36%, rappresenta un affare da cogliere al volo. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per portare a casa un dispositivo di qualità a un prezzo imbattibile.

