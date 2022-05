Questo è il miglior iPad da acquistare OGGI (prezzo PAZZO su Amazon)

Ammettiamolo: scegliere un iPad è una delle cose più difficile che si possano fare. I motivi dietro ad un’affermazione del genere sono tanti, ma in primis bisogna dire che qualsiasi tablet di Apple va sempre bene in ogni operazione. Allora come fare per decretare “il migliore”?

Semplice: non c’è uno che è “migliore” di un altro. Ci sono prodotti perfetti per le esigenze personali che variano, appunto, di persona in persona. Noi vi consigliamo l’iPad Air del 2020 e ora vi diciamo anche il perché. Intanto, sappiate che su Amazon lo si porta a casa a soli 587,00€. Lo sconto è davvero aggressivo (parliamo del 26% sul prezzo di listino) e ha perfino la connettività Cellular per poter inserire una SIM dati all’interno.

iPad Air (2020): perché è quello da acquistare

Il motivo numero uno è il seguente: è in sconto e costa poco. Parliamo del 26% in meno sul prezzo originale, quindi vi comprerete un device ad un prezzo unico per il vostro utilizzo.

Ha un SoC Apple Bionic A14, lo stesso di iPhone 12, con cui ci potrete montare video su LumaFusion, editare foto su Photoshop o Illustrator, ma ancora, giocarci su Appl Arcade o sui titoli presenti sull’App Store. Io lo utilizzo per scrivere testi, articoli ma anche per gestire pagine di social network grazie al browser in modalità desktop (Safari o Chrome che sia). Si possono gestire le mail grazie alle numerose app presenti (molto comoda Spark, ad esempio) e ha il supporto per la Apple Pencil oltre che per la cover tastiera Magic Keyboard, compatibile anche con il modello Pro da 11″.

È disponibile in più colorazioni (noi amiamo particolarmente quella celeste), ma potrete scegliere la tinta che preferite. Con le spedizioni gratuite poi, non pagherete nulla di extra. Insomma, questo è l’iPad da avere se dovete fare un utilizzo misto: svago, produttività, creatività, lavoro, intrattenimento e molto altro ancora. A 587,00€ con modulo SIM 4G integrato, lo potrete sostituire al PC anche in viaggio.