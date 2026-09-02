Questo è il film che ha dominato Netflix: non è quello che pensavamo

In cima alla classifica dei film c’è “War Machine”, titolo dominante di un semestre da record, segnato da consumi in crescita e da una domanda forte di action, animazione e produzioni coreane.

Nel primo semestre del 2026 gli utenti hanno guardato su Netflix 97 miliardi di ore di contenuti, secondo i dati comunicati dalla società. È il numero più alto mai registrato dalla piattaforma in un periodo di sei mesi. Un dato che racconta non solo la tenuta degli abbonati, ma anche la forza dei titoli capaci di restare a lungo nelle classifiche interne.

Dentro quei 97 miliardi di ore viste ci sono film appena usciti, serie tornate con nuove stagioni e produzioni disponibili già da mesi che continuano a fare numeri. Nella comunicazione inviata alla stampa, Netflix indica una tendenza ormai chiara: il pubblico segue i marchi conosciuti, ma premia anche i titoli nuovi quando il passaparola gira. Dal 2027, ha anticipato la piattaforma, questi riepiloghi usciranno una sola volta l’anno. Per ora, il bilancio di metà 2026 offre una fotografia piuttosto netta.

Netflix da record: 97 miliardi di ore viste in sei mesi

A guidare la classifica dei film è “War Machine”, produzione originale Netflix con Alan Ritchson, arrivata a 147 milioni di stream nella prima metà del 2026. Il risultato le permette di superare “The Rip”, il film con Ben Affleck e Matt Damon, fermo — si fa per dire — a 136 milioni di visualizzazioni.

Una serata in salotto davanti a un catalogo streaming, simbolo dell’aumento delle ore di visione e dei titoli più visti del 2026.

Il sorpasso conferma il peso dei film d’azione nel catalogo Netflix. “War Machine” ha potuto contare su un’uscita globale immediata e su una forte presenza nelle homepage nazionali della piattaforma, due elementi che spesso spingono molto nelle prime settimane.

Poi, però, serve altro: ritmo, un protagonista riconoscibile, una storia facile da seguire anche fuori dal mercato americano. Secondo i dati diffusi, il titolo con Ritchson è stato il film più visto dell’intero semestre. In una fase in cui la sfida tra piattaforme streaming resta serrata, Netflix incassa un risultato netto.

Action e animazione fanno la parte del leone: da “Apex” a “Kpop Demon Hunters”

La classifica dei film più visti conferma la forza dell’action su Netflix. Oltre a “War Machine” e “The Rip”, tra i titoli che hanno attirato più pubblico ci sono anche “Apex” e “Thrash”. La formula è chiara: storie dirette, tensione alta, personaggi subito riconoscibili. Un tipo di racconto semplice, adatto a viaggiare ovunque.

Ma non c’è solo azione. Tra le sorprese del semestre spicca “Kpop Demon Hunters”, film d’animazione uscito nel 2025 e ancora capace di restare tra i primi cinque titoli più visti. Nel primo semestre 2026 ha raccolto 130 milioni di stream, un risultato notevole per un film già in catalogo da diversi mesi. Nella stessa fascia si trova anche “Swapped – Getauscht”, arrivato a 131 milioni di visualizzazioni.

L’animazione continua quindi a funzionare come contenuto trasversale: parla ai più giovani, ma intercetta anche famiglie e adulti. Per Netflix significa più repliche, più visioni condivise e una presenza più lunga nelle zone alte del catalogo. Da una parte, dunque, film d’azione rapidi e globali. Dall’altra, film animati che resistono nel tempo grazie a community, musica, fandom e visioni ripetute. Strade diverse, stesso risultato: numeri pesanti.

Serie tv, vincono “His & Hers” e i titoli coreani pesano sempre di più

Sul fronte delle serie, il titolo più visto della prima metà del 2026 è “His & Hers”, thriller arrivato a 104 milioni di stream. La serie ha superato nuove stagioni di marchi già fortissimi, segno che anche tra le produzioni seriali c’è spazio per titoli freschi, se il racconto tiene lo spettatore agganciato episodio dopo episodio. Al secondo posto c’è “Bridgerton 4”, nuova stagione di una delle serie più note del catalogo Netflix.

Bene anche “Stranger Things 5” e la seconda stagione di “One Piece”, due titoli sostenuti da basi di fan ampie e molto attive. In questi casi l’attesa costruita nei mesi precedenti pesa eccome: trailer, social, discussioni online, tutto arriva già caldo al giorno dell’uscita. C’è poi il dato delle produzioni sudcoreane. “Teach You a Lesson” è entrata nella top 10 delle serie più viste del semestre, altro segnale del peso crescente dei contenuti coreani sulla piattaforma.

Dopo anni di investimenti in Asia, Netflix continua a raccogliere risultati visibili: non più solo fenomeni isolati, ma un’offerta stabile, capace di muoversi tra mercati diversi. Il bilancio di metà anno dice quindi che Netflix nel 2026 procede su due binari: grandi franchise e nuove scommesse internazionali. Alcune partono forti, altre crescono con il tempo. Ma il dato dei 97 miliardi di ore viste mostra che, almeno per ora, il pubblico resta lì. A guardare.