Questo difetto della porta USB-C del telefono rischia di danneggiarlo per sempre

Un connettore USB-C che sembra soltanto sporco può nascondere un problema serio, soprattutto quando si tenta di pulirlo con strumenti o metodi improvvisati.

Il caso di un Samsung Galaxy S20 5G, raccontato nel 2023, mostra come i pelucchi nella porta possano sembrare un semplice problema al cavo. Ma una pulizia improvvisata rischia di compromettere i contatti interni. Ecco quali segnali riconoscere e perché conviene intervenire con cautela.

Il falso segnale del cavo lento: quando il problema è il lint compattato nella porta

La porta USB-C è ormai ovunque: smartphone, tablet, cuffie, computer portatili. Ma questo non la mette al riparo dai guai di tutti i giorni. Uno dei più subdoli si chiama lint: pelucchi, polvere e minuscoli residui che finiscono dentro il connettore femmina quando il telefono resta per ore nella tasca dei pantaloni o della giacca. All’inizio il segnale sembra da poco. Il cavo di ricarica entra male, non “scatta” più come prima, dà una sensazione molle. Poi magari si stacca durante la notte. E al mattino la batteria è a zero.

Nel caso del Galaxy S20, il proprietario pensava a un guasto del connettore, forse pin piegati o semplice usura. Poi ha guardato meglio con una torcia: sul fondo della porta di ricarica c’era un tappo compatto di sporco, abbastanza spesso da impedire alla USB-C di entrare fino in fondo. Non era il cavo. Era la tasca.

Gli errori da evitare nella pulizia: aghi, alcol e telefono acceso

Il danno è arrivato proprio durante la “riparazione” fatta in casa. Per liberare la porta USB-C, l’utente ha provato con stuzzicadenti, cotton fioc, un ago da cucito e alcol isopropilico al 90%. Il telefono, però, era ancora acceso. Una scelta rischiosa. Dentro una porta di ricarica USB-C i contatti sono minuscoli, vicini tra loro e molto delicati: un oggetto metallico può graffiarli, piegarli o creare un corto se tocca parti alimentate.

Anche l’alcol, se usato in quantità eccessiva, può dare problemi prima di evaporare del tutto, soprattutto se finisce troppo in profondità. Dopo la pulizia, il cavo sembrava finalmente stabile. Poi, nel giro di pochi istanti, il Galaxy S20 si è spento e non è più ripartito. La regola è semplice: prima di mettere mano alla porta bisogna spegnere il telefono, evitare aghi e strumenti metallici, non forzare mai lo sporco e usare pochissimo liquido, meglio se non oltre il 70%, lasciando poi asciugare con calma.

Prevenzione quotidiana: tappi antipolvere, aria compressa e ricarica wireless

Per evitare che la porta USB-C del telefono diventi una piccola trappola per pelucchi, la prevenzione resta la strada più sicura. Un getto leggero di aria compressa, usato con cautela e senza avvicinare troppo l’ugello, può aiutare a rimuovere polvere e residui prima che si compattino. Se serve intervenire a mano, meglio usare uno strumento sottile in plastica, come un piccolo pick dentale, muovendosi piano e senza premere sui contatti.

C’è anche chi usa tappi antipolvere in gomma, economici e facili da trovare online, per chiudere la porta quando non serve. Un’altra soluzione è la ricarica wireless, che riduce sia l’ingresso dello sporco sia l’usura quotidiana del connettore. La certificazione IP protegge da acqua e polvere secondo test precisi, ma non offre una vera difesa ufficiale contro i pelucchi da tasca. E proprio lì, in un dettaglio che quasi non si vede, un telefono ancora funzionante può rompersi per sempre.