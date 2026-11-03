Questo cavo USB ormai è obsoleto eppure lo continuiamo ad utilizzare sui nostri dispositivi

Tra i cavi dimenticati nei cassetti di casa ce n’è uno che continua a essere utilizzato, anche se la tecnologia ha ormai preso un’altra direzione.

Lo troviamo ancora su numerosi accessori elettronici e piccoli dispositivi che utilizziamo quotidianamente, spesso senza farci caso. Eppure, rispetto alle connessioni più moderne, presenta alcuni limiti che possono rendere meno comoda anche una semplice ricarica. La sua presenza sul mercato non è casuale: dietro questa resistenza al cambiamento ci sono ragioni pratiche ed economiche che vale la pena conoscere.

La promessa dell’USB-C: meno cavi e più ordine

L’USB-C, arrivato nel 2014, nasceva con un’idea chiara: mettere fine alla giungla di caricabatterie, spinotti proprietari e porte diverse per ogni dispositivo. Un connettore universale per ricaricare, trasferire dati e collegare accessori. La novità più comoda, per chi lo usa tutti i giorni, è stata subito evidente: il design reversibile. Niente più tentativi al buio dietro al monitor, niente più cavo girato due o tre volte prima di trovare il verso giusto.

Nel 2015 Apple diede una spinta al cambiamento con il MacBook da 12 pollici, dotato di una sola porta USB-C: una scelta molto discussa, ma anche un segnale preciso sulla strada che avrebbe preso il mercato. Poi sono arrivati smartphone Android, tablet, notebook, cuffie e power bank.

In Europa, la svolta più forte è arrivata con la norma Ue sul caricatore unico, applicata ai nuovi dispositivi elettronici portatili venduti nell’Unione dal 2024. “L’obiettivo è ridurre i rifiuti elettronici e semplificare la vita dei consumatori”, aveva spiegato la Commissione europea durante l’iter del provvedimento. Attenzione, però: non tutti i cavi USB-C sono uguali. Possono cambiare velocità, potenza e funzioni. Ma rispetto al passato, il passo avanti resta evidente.

Il fattore costo: perché il micro-USB ha resistito sui dispositivi economici

Il micro-USB, tecnicamente USB micro-B, si era diffuso prima dell’USB-C perché era piccolo, economico e adatto a telefoni, lettori, altoparlanti e accessori di fascia bassa. Non era il massimo, anzi. Il connettore era delicato, andava inserito nel verso giusto e spesso il vero punto debole era la porta sul dispositivo. Quando si rovinava, ricaricare diventava complicato, se non impossibile.

Eppure il micro-USB è rimasto in giro per un motivo molto semplice: il costo di produzione. Nei prodotti economici, dove anche pochi centesimi pesano sul margine finale, usare una porta già diffusa, facile da montare e adatta a basse potenze poteva convenire. Su milioni di pezzi, quelle piccole differenze diventano importanti.

Così, mentre sugli smartphone il passaggio all’USB-C è stato abbastanza rapido, su oggetti meno “centrali” — una cassa Bluetooth, uno spazzolino elettrico, una torcia ricaricabile, vecchie cuffie wireless — il micro-USB ha continuato a restare al suo posto. La logica, per anni, è stata questa: “Funziona ancora, perché cambiarlo?”.

Cambiare tutto o tenere ciò che funziona: tra comodità, adattatori e rifiuti elettronici

La domanda, oggi, è molto concreta: ha senso sostituire un dispositivo ancora funzionante solo perché usa il micro-USB? Per molti la risposta è no, almeno finché batteria e prestazioni restano accettabili. Un vecchio Kindle, una cassa da cucina o un paio di cuffie usate ogni tanto non bastano sempre a giustificare un nuovo acquisto.

C’è poi il tema dei rifiuti elettronici: buttare prodotti ancora utilizzabili significa aumentare proprio quel problema che la standardizzazione europea vuole ridurre. Una via di mezzo c’è, e costa poco: cavi 3 in 1 con USB-C, Lightning e micro-USB, oppure piccoli adattatori da USB-C a micro-USB da tenere nello zaino o in un cassetto.

Non sono soluzioni perfette, soprattutto per velocità di ricarica e qualità dei materiali, ma permettono di usare un solo caricatore per quasi tutto. Il vecchio micro-USB, insomma, è un pezzo del passato tecnologico che non se n’è ancora andato. Scomodo, sì. Ma ancora attaccato a dispositivi che, per ora, fanno il loro lavoro.