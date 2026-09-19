Questo bug rischia di bloccare il tuo iPhone, ma c'è un sistema per ripristinarlo velocemente

Il problema, segnalato nelle ultime ore e rilanciato anche sui social, non danneggia il dispositivo e non mette a rischio i dati. Può però rendere complicati tocchi, swipe e comandi fino al riavvio forzato. Secondo le ricostruzioni circolate online e riprese da 9to5Mac, il malfunzionamento riguarda l’interfaccia del sistema. Apple, per ora, non ha comunicato tempi o dettagli di un possibile aggiornamento correttivo.

Il comportamento anomalo si presenta, in alcuni casi, partendo dalla schermata Home e aprendo quasi nello stesso istante due pannelli di sistema: prima il Centro notifiche, con uno swipe dall’angolo superiore sinistro, poi il Centro di Controllo, dall’angolo superiore destro, prima che la prima animazione sia finita. È una manovra rapidissima, quasi un gioco di dita.

Non qualcosa che di solito si fa nell’uso normale. Ma, con il tempismo giusto, basta poco. La sequenza non richiede app esterne, impostazioni nascoste o tasti fisici: usa solo gesture previste da iOS 27, le stesse che servono ogni giorno per leggere notifiche, regolare la luminosità, attivare il Wi-Fi o aprire i comandi rapidi. Dopo l’apertura del Centro di Controllo, chiudendo il pannello, l’interfaccia può finire in uno stato instabile: lo schermo resta acceso, ma il sistema non interpreta più correttamente alcuni tocchi. Nelle prove citate online, il bug sarebbe stato riprodotto anche su un iPhone Air con iOS 27.0, nel giro di pochi tentativi.

Tocchi, swipe e schermata Home: i segnali del blocco temporaneo

Il sintomo più evidente del blocco temporaneo dell’iPhone è la difficoltà a spostarsi tra le pagine della Home. Gli swipe laterali rispondono male, si fermano a metà o non producono l’effetto atteso. Alcuni elementi della schermata di blocco, come i pulsanti rapidi per torcia e fotocamera, possono comparire fuori posto o restare visibili in alto, come se l’interfaccia non avesse chiuso bene il passaggio da una schermata all’altra. È un dettaglio piccolo, ma sufficiente a far capire che qualcosa non torna.

Uno smartphone su una scrivania con un gesto sul display, a rappresentare un possibile blocco temporaneo dell’interfaccia iOS.

Il problema può riguardare anche le app già aperte: i tocchi su pulsanti, icone o menu possono non essere letti con precisione, rendendo difficili azioni banali come uscire da una schermata, premere “indietro” o selezionare un comando. In alcune segnalazioni si parla anche di problemi con lo spegnimento tradizionale dell’iPhone, perché il cursore sul display potrebbe non rispondere allo swipe. A quel punto il telefono sembra quasi bloccato. Ma non lo è davvero.

Perché non è un vero brick, ma un soft-lock software

Dire che l’iPhone è “brickato” non è corretto. Nel caso del bug di iOS 27, il dispositivo resta acceso, il sistema continua a funzionare e il problema riguarda soprattutto la risposta dell’interfaccia grafica. Il termine più adatto è soft-lock: un blocco software temporaneo che impedisce di usare normalmente il telefono, senza però comprometterne l’avvio.

La differenza non è solo tecnica. È pratica. Un vero brick può richiedere procedure di recupero più complesse, a volte anche con un computer. La causa precisa non è stata chiarita pubblicamente. Da quanto osservato finora, il difetto compare quando Centro notifiche e Centro di Controllo vengono richiamati a distanza di pochissimo tempo, mentre le animazioni di sistema non sono ancora terminate. Potrebbe essere un conflitto nella gestione dei pannelli o dei tocchi sullo schermo, ma senza una spiegazione ufficiale di Apple resta una ricostruzione prudente.

Il comportamento, secondo quanto riportato, sarebbe stato visto non solo su iOS 27.0, ma anche nella prima beta di iOS 27.2: un segnale che il correttivo non sarebbe ancora presente nelle versioni provate.

Riavvio forzato dell’iPhone: cosa fare e cosa non risolve

Quando lo schermo non risponde e il cursore di spegnimento non si può usare, la strada indicata è il riavvio forzato dell’iPhone. Non è un ripristino alle impostazioni di fabbrica, non cancella foto, app o dati personali. Serve solo a far ripartire iOS da zero. È utile proprio perché non richiede comandi sul display, ma una combinazione di tasti fisici.

Sui modelli con Face ID, come indicato da Apple per il riavvio forzato, bisogna premere e rilasciare rapidamente Volume su, poi premere e rilasciare rapidamente Volume giù, quindi tenere premuto il tasto laterale fino alla comparsa del logo Apple. La pressione può durare più di dieci secondi: meglio aspettare senza interrompere la sequenza. Dopo il riavvio, l’iPhone dovrebbe tornare a funzionare normalmente. Resta però un limite importante: il riavvio forzato sblocca il telefono, ma non elimina il bug dal sistema operativo.

Se la stessa sequenza di gesture viene ripetuta con lo stesso tempismo, il problema potrebbe ripresentarsi. In attesa di un eventuale aggiornamento Apple, il consiglio è semplice: evitare di riprodurre la combinazione tra Centro notifiche e Centro di Controllo, soprattutto se il telefono serve per lavoro o in situazioni in cui restare anche solo qualche minuto senza comandi affidabili può creare problemi.