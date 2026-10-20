Questi utenti non potranno più guardare Netflix: è ufficiale

Passare a un abbonamento con pubblicità, pagare di più per restare senza spot oppure dire addio al servizio.

La stretta riguarda un piano che, per i nuovi clienti tedeschi, era già sparito dall’offerta dall’ottobre 2023. Molti abbonati, però, avevano continuato a usarlo perché era già attivo sul loro account. Ora, secondo quanto riportato da testate specializzate come iFun, alcuni utenti stanno ricevendo un messaggio diretto da Netflix con una data precisa entro cui cambiare abbonamento.

La scadenza non è la stessa per tutti. Dipende dal ciclo di fatturazione del singolo cliente e, nei casi segnalati, può arrivare fino a gennaio 2027. Chi non sceglie un nuovo piano entro il termine indicato vedrà l’abbonamento chiudersi in automatico: l’accesso resterà valido fino alla fine del periodo già pagato, poi non sarà più possibile guardare i contenuti. Poche parole, nessun margine particolare. Il senso del messaggio è semplice: scegli un nuovo piano per continuare a guardare.

Restare senza pubblicità costa di più: dal Base a 9,99 euro allo Standard a 15,99 euro

Per chi aveva mantenuto il piano Base Netflix, il punto è soprattutto il prezzo. L’abbonamento costava 9,99 euro al mese e permetteva di guardare il catalogo senza interruzioni pubblicitarie. Oggi, per restare senza spot, bisogna passare al piano Standard, che in Germania costa 15,99 euro al mese.

Un utente valuta quale abbonamento scegliere davanti a una schermata con tre opzioni di piano su una piattaforma streaming.

La differenza è di 6 euro al mese, circa il 60% in più rispetto al vecchio prezzo. In un anno il conto cambia parecchio: da poco meno di 120 euro si sale ad almeno 192 euro. Non è un piccolo aggiustamento. Per molti utenti significa fermarsi e rifare i conti, tra abitudine, catalogo disponibile e spese di casa.

Netflix aveva già indicato, a settembre 2026, l’intenzione di eliminare il piano Base anche per gli abbonati già attivi in Germania, con un periodo di passaggio di circa tre mesi dal 14 settembre. Le notifiche arrivate ora trasformano quell’annuncio in un passaggio concreto: date personali, scelta obbligata e stop automatico per chi non interviene.

La via più economica: il piano con pubblicità a 6,99 euro al mese

L’opzione meno cara resta il piano Standard con pubblicità, proposto a 6,99 euro al mese. Per chi arriva dal Base, almeno guardando solo il prezzo, sarebbe persino un risparmio: 3 euro in meno al mese rispetto ai 9,99 euro pagati finora. Ma il cambio ha una condizione evidente: accettare gli spot durante la visione.

È qui che la scelta si fa meno immediata. Chi usa Netflix ogni sera, magari per serie e film lunghi, può vivere le interruzioni come un fastidio vero. Chi invece entra sulla piattaforma solo ogni tanto potrebbe considerare il risparmio sufficiente. Da parte sua, Netflix spinge da tempo su un modello più articolato, dove la pubblicità serve anche a trattenere gli utenti più attenti al prezzo.

Nel listino tedesco aggiornato restano quindi tre fasce: lo Standard con pubblicità a 6,99 euro, lo Standard senza pubblicità a 15,99 euro e il Premium a 21,99 euro al mese. Il vecchio Base, senza spot e a prezzo intermedio, non ha più spazio nella nuova offerta.

Qualità video, dispositivi e account: che cosa cambia davvero

Il passaggio dal Base allo Standard non porta solo un aumento del costo mensile. Cambiano anche alcune caratteristiche tecniche. Il vecchio piano permetteva la visione in HD su un solo dispositivo alla volta. Lo Standard offre invece il Full HD e consente due streaming in contemporanea. Per chi guarda Netflix in famiglia può essere un vantaggio. Per chi lo usava da solo, molto meno.

Il punto, però, resta un altro: l’utente non può più tenersi il vecchio equilibrio tra prezzo, assenza di spot e accesso semplice. Deve scegliere. Pagare meno e accettare la pubblicità, pagare di più per continuare senza interruzioni oppure chiudere l’abbonamento a Netflix. Una decisione che arriva mentre molte famiglie stanno già rivedendo il numero di servizi digitali attivi, tra video, musica, cloud e sport.

La fine del piano Base Netflix in Germania conferma una tendenza ormai chiara nello streaming: meno offerte intermedie, più spinta verso piani con annunci o pacchetti premium. Per gli abbonati di lunga data, quelli che avevano conservato il vecchio contratto quasi per inerzia, la deroga sta finendo. Questa volta, con una data precisa sul calendario.