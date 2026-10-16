Questi prodotti Apple diventano ufficialmente obsoleti: vendili prima che siano da buttare

Apple aggiorna l'elenco dei dispositivi obsoleti e alcuni vecchi iPhone, MacBook e iPad rischiano di perdere ulteriore valore. Ecco cosa cambia per riparazioni, assistenza e mercato dell'usato.
Apple aggiorna l'elenco dei dispositivi obsoleti e alcuni vecchi iPhone, MacBook e iPad rischiano di perdere ulteriore valore. Ecco cosa cambia per riparazioni, assistenza e mercato dell'usato.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 16 ott 2026
Questi prodotti Apple diventano ufficialmente obsoleti: vendili prima che siano da buttare

Un aggiornamento della lista Apple cambia il futuro di alcuni dispositivi ancora presenti nelle nostre case, con conseguenze importanti per riparazioni, assistenza e valore dell’usato.

Alcuni vecchi iPhone, MacBook e iPad potrebbero infatti diventare sempre più difficili da riparare attraverso i canali ufficiali. Il passaggio tra prodotti vintage e obsoleti non significa che smetteranno improvvisamente di funzionare, ma introduce limitazioni da conoscere. Per chi pensa di venderli, il valore dell’usato è un aspetto da non sottovalutare.

Apple aggiorna la lista: i modelli finiti tra i prodotti obsoleti

Nell’elenco pubblicato da Apple entrano i dispositivi che l’azienda non vende più da oltre sette anni. È la soglia che fa scattare il passaggio da “vintage” a prodotti obsoleti Apple. Tra i modelli più segnalati dagli utenti e dai siti specializzati ci sono diversi dispositivi della generazione iPhone 6, alcuni vecchi MacBook Air e MacBook Pro, oltre a iPad ormai fuori dal normale giro degli aggiornamenti software.

Attenzione, però: non significa che smettano di funzionare da un giorno all’altro. Chi li possiede può ancora usarli, accenderli, caricarli e, se sono in buone condizioni, venderli. Il punto è un altro: da questo momento perdono una parte importante del loro valore pratico, perché non possono più contare sulla normale rete di assistenza Apple.

Per questo diversi tecnici invitano a non aspettare troppo. “Se il telefono funziona ancora e la batteria tiene, meglio venderlo adesso che tra sei mesi”, ha spiegato un riparatore indipendente di Milano, abituato a trattare modelli fuori produzione.

Riparazioni e ricambi, cosa non sarà più garantito

Quando un dispositivo entra nella lista dei prodotti obsoleti, Apple e i centri autorizzati non sono più obbligati a offrire riparazioni ufficiali né a garantire i ricambi originali. In pratica, una batteria ormai scarica, uno schermo rotto o una scheda logica danneggiata possono diventare un problema più caro del previsto. Qualche pezzo, a volte, si trova ancora nei magazzini o nei laboratori indipendenti. Ma non c’è alcuna certezza che resti disponibile.

Controllo del modello di un vecchio iPhone prima della vendita

Controllo del modello di un vecchio iPhone prima della vendita – Melablog.it

Il discorso vale anche per i Mac: un vecchio MacBook Pro può ancora servire per scrivere, navigare o gestire documenti, ma un guasto alla tastiera o alla scheda madre può rendere la riparazione poco conveniente.

Poi c’è il tema degli aggiornamenti. Molti dispositivi obsoleti non ricevono più le ultime versioni di iOS, iPadOS o macOS. E questo può pesare sull’uso di app bancarie, piattaforme di streaming, programmi di lavoro e funzioni di sicurezza. Non vuol dire che il prodotto sia “da buttare” il giorno dopo. Ma lo spazio di manovra si riduce. E il mercato dell’usato se ne accorge subito.

Come controllare se il proprio dispositivo Apple è ancora supportato

Per sapere se un iPhone, iPad, Mac o Apple Watch è ancora supportato, il controllo più sicuro resta la pagina ufficiale Apple dedicata ai prodotti vintage e obsoleti, aggiornata periodicamente dall’azienda. Il passaggio è semplice: bisogna trovare il modello esatto nelle impostazioni del dispositivo, oppure sul retro della scocca o nella confezione originale, e poi confrontarlo con l’elenco pubblicato sul sito Apple.

Su iPhone e iPad si entra in Impostazioni, poi Generali e Info. Su Mac basta cliccare sul menu Apple in alto a sinistra e aprire Informazioni su questo Mac. Se il modello compare tra gli obsoleti, conviene decidere in fretta cosa farne: tenerlo come secondo dispositivo, venderlo su una piattaforma dell’usato, darlo in permuta a un negozio o conservarlo solo per valore affettivo.

La regola, alla fine, è semplice: più passa il tempo, meno valgono i dispositivi senza supporto ufficiale Apple. Chi vuole ricavarci qualcosa dovrebbe muoversi prima che una normale riparazione costi più del prodotto.

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