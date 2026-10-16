Questi prodotti Apple diventano ufficialmente obsoleti: vendili prima che siano da buttare

Un aggiornamento della lista Apple cambia il futuro di alcuni dispositivi ancora presenti nelle nostre case, con conseguenze importanti per riparazioni, assistenza e valore dell’usato.

Alcuni vecchi iPhone, MacBook e iPad potrebbero infatti diventare sempre più difficili da riparare attraverso i canali ufficiali. Il passaggio tra prodotti vintage e obsoleti non significa che smetteranno improvvisamente di funzionare, ma introduce limitazioni da conoscere. Per chi pensa di venderli, il valore dell’usato è un aspetto da non sottovalutare.

Apple aggiorna la lista: i modelli finiti tra i prodotti obsoleti

Nell’elenco pubblicato da Apple entrano i dispositivi che l’azienda non vende più da oltre sette anni. È la soglia che fa scattare il passaggio da “vintage” a prodotti obsoleti Apple. Tra i modelli più segnalati dagli utenti e dai siti specializzati ci sono diversi dispositivi della generazione iPhone 6, alcuni vecchi MacBook Air e MacBook Pro, oltre a iPad ormai fuori dal normale giro degli aggiornamenti software.

Attenzione, però: non significa che smettano di funzionare da un giorno all’altro. Chi li possiede può ancora usarli, accenderli, caricarli e, se sono in buone condizioni, venderli. Il punto è un altro: da questo momento perdono una parte importante del loro valore pratico, perché non possono più contare sulla normale rete di assistenza Apple.

Per questo diversi tecnici invitano a non aspettare troppo. “Se il telefono funziona ancora e la batteria tiene, meglio venderlo adesso che tra sei mesi”, ha spiegato un riparatore indipendente di Milano, abituato a trattare modelli fuori produzione.

Riparazioni e ricambi, cosa non sarà più garantito

Quando un dispositivo entra nella lista dei prodotti obsoleti, Apple e i centri autorizzati non sono più obbligati a offrire riparazioni ufficiali né a garantire i ricambi originali. In pratica, una batteria ormai scarica, uno schermo rotto o una scheda logica danneggiata possono diventare un problema più caro del previsto. Qualche pezzo, a volte, si trova ancora nei magazzini o nei laboratori indipendenti. Ma non c’è alcuna certezza che resti disponibile.

Il discorso vale anche per i Mac: un vecchio MacBook Pro può ancora servire per scrivere, navigare o gestire documenti, ma un guasto alla tastiera o alla scheda madre può rendere la riparazione poco conveniente.

Poi c’è il tema degli aggiornamenti. Molti dispositivi obsoleti non ricevono più le ultime versioni di iOS, iPadOS o macOS. E questo può pesare sull’uso di app bancarie, piattaforme di streaming, programmi di lavoro e funzioni di sicurezza. Non vuol dire che il prodotto sia “da buttare” il giorno dopo. Ma lo spazio di manovra si riduce. E il mercato dell’usato se ne accorge subito.

Come controllare se il proprio dispositivo Apple è ancora supportato

Per sapere se un iPhone, iPad, Mac o Apple Watch è ancora supportato, il controllo più sicuro resta la pagina ufficiale Apple dedicata ai prodotti vintage e obsoleti, aggiornata periodicamente dall’azienda. Il passaggio è semplice: bisogna trovare il modello esatto nelle impostazioni del dispositivo, oppure sul retro della scocca o nella confezione originale, e poi confrontarlo con l’elenco pubblicato sul sito Apple.

Su iPhone e iPad si entra in Impostazioni, poi Generali e Info. Su Mac basta cliccare sul menu Apple in alto a sinistra e aprire Informazioni su questo Mac. Se il modello compare tra gli obsoleti, conviene decidere in fretta cosa farne: tenerlo come secondo dispositivo, venderlo su una piattaforma dell’usato, darlo in permuta a un negozio o conservarlo solo per valore affettivo.

La regola, alla fine, è semplice: più passa il tempo, meno valgono i dispositivi senza supporto ufficiale Apple. Chi vuole ricavarci qualcosa dovrebbe muoversi prima che una normale riparazione costi più del prodotto.