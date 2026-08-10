Questi modelli di iPhone sono in super sconto a 350 euro per un periodo limitato

Merito delle promozioni estive e del cambio di catalogo. In alcune inserzioni si parte da circa 350 euro, a fronte di listini di lancio che, per le versioni più costose, superavano i 1.300 euro. La notizia, ripresa anche dalla stampa francese specializzata in shopping tecnologico, va però maneggiata con cautela: non tutti gli sconti riguardano prodotti nuovi e la vera convenienza dipende da memoria, stato della batteria, garanzia e anno di uscita.

Tra le offerte che ricorrono più spesso ci sono soprattutto iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 e iPhone 15. Sono modelli ancora molto cercati, perché tengono bene su prestazioni, fotocamera e aggiornamenti software. Le fasce più basse, attorno ai 350-450 euro, riguardano di solito iPhone ricondizionati o versioni con memoria da 64 o 128 GB. Salendo verso i 500-700 euro compaiono più spesso iPhone 13 e iPhone 14. L’iPhone 15, invece, resta più caro, salvo offerte mirate o telefoni non nuovi.

La differenza, però, non sta solo nell’anno di uscita. iPhone 11 è ancora adatto a chiamate, app, foto e social, ma non ha il 5G. iPhone 12 porta la connessione di nuova generazione e un display OLED più moderno. iPhone 13 migliora autonomia e fotocamere.

iPhone 14 aggiunge funzioni di sicurezza e qualche passo avanti sul piano hardware. iPhone 15, infine, introduce la porta USB-C e un processore più recente. In negozio, ha raccontato un addetto di un rivenditore milanese, “la domanda vera è sempre la stessa: quanto vuole tenerlo il cliente? Due anni o quattro?”. Ed è proprio lì che si gioca la scelta.

Dal prezzo di lancio allo sconto di oggi: il risparmio reale

Confrontare il prezzo di lancio con quello attuale può far sembrare lo sconto enorme. Ma il paragone va fatto con attenzione. Un iPhone venduto a 350 euro non è quasi mai paragonabile, per condizioni e garanzia, allo stesso modello appena arrivato sul mercato. Può essere ricondizionato, avere piccoli segni sulla scocca, una batteria già usata o una memoria più bassa rispetto alle versioni più costose.

Controllo di smartphone in negozio tra offerte e ricondizionati, con test e verifica delle condizioni prima dell’acquisto.

Il risparmio, comunque, c’è. Un iPhone 13, lanciato in Italia nel 2021 da 939 euro nella versione base, oggi si trova spesso a cifre molto più contenute, soprattutto nel circuito del ricondizionato certificato. Anche l’iPhone 14, arrivato nel 2022 con prezzi oltre i 1.000 euro in alcune configurazioni, è entrato in una fase di calo più evidente. Lo sconto diventa davvero interessante quando non si guarda al listino più alto di allora, ma al valore attuale del telefono: quella memoria, quello stato, quella garanzia.

Ricondizionato o nuovo in offerta: i controlli da fare prima di comprare

La prima distinzione è semplice, ma decisiva: iPhone nuovo in promozione o iPhone ricondizionato. Nel primo caso il prodotto dovrebbe arrivare sigillato, con garanzia legale del venditore e condizioni pari al nuovo. Nel secondo, il telefono è stato controllato, pulito, riparato se necessario e rimesso in vendita. Non vuol dire comprare un prodotto scadente. Vuol dire sapere bene che cosa si sta acquistando.

Prima di pagare conviene guardare almeno quattro cose: grado estetico, capacità della batteria, memoria interna e accessori inclusi o compatibili. Molti venditori usano categorie come “ottimo”, “molto buono” o “buono”, ma non sempre significano la stessa cosa da una piattaforma all’altra. Un graffio sul bordo può essere trascurabile.

Una batteria all’82%, molto meno. “Sotto l’85% io chiedo sempre se è prevista la sostituzione”, ha confidato un tecnico di assistenza Apple indipendente. Non è una regola ufficiale, ma è un criterio pratico per evitare brutte sorprese dopo pochi mesi.

Garanzia, batteria e aggiornamenti iOS: come scegliere senza rischiare

Il punto più concreto resta la garanzia. Per gli acquisti da venditori professionali nell’Unione europea vale la garanzia legale di conformità, ma durata e condizioni possono cambiare nella pratica, soprattutto sui marketplace con venditori terzi. Meglio controllare chi emette la fattura, dove si trova il venditore e come funziona il reso. Due righe lette prima dell’acquisto valgono più di una chat aperta dopo.

C’è poi il tema degli aggiornamenti iOS. Apple di solito supporta i suoi dispositivi per diversi anni, ma i modelli più vecchi sono inevitabilmente più vicini alla fine del ciclo software rispetto a quelli recenti. Chi vuole tenere il telefono a lungo può guardare con più tranquillità a un iPhone 13 o successivo.

Chi cerca invece un dispositivo affidabile spendendo meno può valutare anche un iPhone 12, purché batteria e garanzia siano in ordine. Alla fine, l’affare migliore non è sempre il prezzo più basso: è l’iPhone che costa meno senza costringere a cambiarlo troppo presto.