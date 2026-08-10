Questi modelli di iPhone sono in super sconto a 350 euro per un periodo limitato

Merito delle promozioni estive e del cambio di catalogo. In alcune inserzioni si parte da circa 350 euro, a fronte di listini di lancio che, per le versioni più costose, superavano i 1.300 euro. La notizia, ripresa anche dalla stampa francese specializzata in shopping tecnologico, va però maneggiata con cautela: non tutti gli sconti riguardano prodotti nuovi e la vera convenienza dipende da memoria, stato della batteria, garanzia e anno di uscita.
Tra le offerte che ricorrono più spesso ci sono soprattutto iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 e iPhone 15. Sono modelli ancora molto cercati, perché tengono bene su prestazioni, fotocamera e aggiornamenti software. Le fasce più basse, attorno ai 350-450 euro, riguardano di solito iPhone ricondizionati o versioni con memoria da 64 o 128 GB. Salendo verso i 500-700 euro compaiono più spesso iPhone 13 e iPhone 14. L’iPhone 15, invece, resta più caro, salvo offerte mirate o telefoni non nuovi.
La differenza, però, non sta solo nell’anno di uscita. iPhone 11 è ancora adatto a chiamate, app, foto e social, ma non ha il 5G. iPhone 12 porta la connessione di nuova generazione e un display OLED più moderno. iPhone 13 migliora autonomia e fotocamere.
iPhone 14 aggiunge funzioni di sicurezza e qualche passo avanti sul piano hardware. iPhone 15, infine, introduce la porta USB-C e un processore più recente. In negozio, ha raccontato un addetto di un rivenditore milanese, “la domanda vera è sempre la stessa: quanto vuole tenerlo il cliente? Due anni o quattro?”. Ed è proprio lì che si gioca la scelta.
Dal prezzo di lancio allo sconto di oggi: il risparmio reale
Confrontare il prezzo di lancio con quello attuale può far sembrare lo sconto enorme. Ma il paragone va fatto con attenzione. Un iPhone venduto a 350 euro non è quasi mai paragonabile, per condizioni e garanzia, allo stesso modello appena arrivato sul mercato. Può essere ricondizionato, avere piccoli segni sulla scocca, una batteria già usata o una memoria più bassa rispetto alle versioni più costose.
Il risparmio, comunque, c’è. Un iPhone 13, lanciato in Italia nel 2021 da 939 euro nella versione base, oggi si trova spesso a cifre molto più contenute, soprattutto nel circuito del ricondizionato certificato. Anche l’iPhone 14, arrivato nel 2022 con prezzi oltre i 1.000 euro in alcune configurazioni, è entrato in una fase di calo più evidente. Lo sconto diventa davvero interessante quando non si guarda al listino più alto di allora, ma al valore attuale del telefono: quella memoria, quello stato, quella garanzia.
Ricondizionato o nuovo in offerta: i controlli da fare prima di comprare
La prima distinzione è semplice, ma decisiva: iPhone nuovo in promozione o iPhone ricondizionato. Nel primo caso il prodotto dovrebbe arrivare sigillato, con garanzia legale del venditore e condizioni pari al nuovo. Nel secondo, il telefono è stato controllato, pulito, riparato se necessario e rimesso in vendita. Non vuol dire comprare un prodotto scadente. Vuol dire sapere bene che cosa si sta acquistando.
Prima di pagare conviene guardare almeno quattro cose: grado estetico, capacità della batteria, memoria interna e accessori inclusi o compatibili. Molti venditori usano categorie come “ottimo”, “molto buono” o “buono”, ma non sempre significano la stessa cosa da una piattaforma all’altra. Un graffio sul bordo può essere trascurabile.
Una batteria all’82%, molto meno. “Sotto l’85% io chiedo sempre se è prevista la sostituzione”, ha confidato un tecnico di assistenza Apple indipendente. Non è una regola ufficiale, ma è un criterio pratico per evitare brutte sorprese dopo pochi mesi.
Garanzia, batteria e aggiornamenti iOS: come scegliere senza rischiare
Il punto più concreto resta la garanzia. Per gli acquisti da venditori professionali nell’Unione europea vale la garanzia legale di conformità, ma durata e condizioni possono cambiare nella pratica, soprattutto sui marketplace con venditori terzi. Meglio controllare chi emette la fattura, dove si trova il venditore e come funziona il reso. Due righe lette prima dell’acquisto valgono più di una chat aperta dopo.
C’è poi il tema degli aggiornamenti iOS. Apple di solito supporta i suoi dispositivi per diversi anni, ma i modelli più vecchi sono inevitabilmente più vicini alla fine del ciclo software rispetto a quelli recenti. Chi vuole tenere il telefono a lungo può guardare con più tranquillità a un iPhone 13 o successivo.
Chi cerca invece un dispositivo affidabile spendendo meno può valutare anche un iPhone 12, purché batteria e garanzia siano in ordine. Alla fine, l’affare migliore non è sempre il prezzo più basso: è l’iPhone che costa meno senza costringere a cambiarlo troppo presto.