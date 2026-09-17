Questi modelli di iPhone saranno bloccati: verifica se anche il tuo è presente

Con l’arrivo del nuovo aggiornamento Apple, per molti utenti torna la stessa domanda: il proprio iPhone continuerà a ricevere supporto ancora a lungo?

La compatibilità software diventa infatti uno dei fattori più importanti per capire quanto può durare davvero uno smartphone nel tempo. Alcuni modelli resteranno pienamente supportati, mentre altri iniziano ad avvicinarsi alla fine del loro ciclo di aggiornamenti.

iOS 27, la lista degli iPhone compatibili: dentro iPhone 18, iPhone 11 e gli SE più recenti

Secondo quanto riportato da iPhoned, iOS 27 arriverà su molti dispositivi Apple. Nell’elenco ci sono gli iPhone 18, gli iPhone 17, gli iPhone 16, gli iPhone 15, gli iPhone 14, gli iPhone 13, gli iPhone 12 e anche la serie iPhone 11. Presenti pure gli iPhone SE di seconda e terza generazione e iPhone 16e: un dettaglio importante per chi usa ancora un telefono compatto o comprato negli ultimi anni a un prezzo più accessibile.

Restano fuori, stando alle informazioni disponibili, gli iPhone precedenti alla famiglia 11 e gli SE di prima generazione. Questi modelli continueranno a funzionare, naturalmente, ma senza le novità di iOS 27 e con meno margine sugli aggiornamenti futuri. È questo il punto che pesa davvero per molti utenti: non solo la singola funzione nuova, ma quanto può durare ancora il proprio iPhone.

Perché iPhone 16 e iPhone 17 restano scelte solide dopo l’annuncio di iOS 27

L’arrivo di iOS 27 conferma che iPhone 16 e iPhone 17 restano opzioni sensate per chi non vuole passare subito all’ultima generazione. L’iPhone 17, con chip A19, schermo OLED da 6,3 pollici e tecnologia ProMotion, viene indicato come un modello equilibrato per l’uso di tutti i giorni, ma anche per foto, video e app più pesanti. Gli iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, con chip A19 Pro, restano un gradino sopra per prestazioni e fotocamere.

Anche iPhone 16, con chip A18 e display OLED da 6,1 pollici, resta pienamente nel giro degli aggiornamenti. Vuol dire nuove funzioni, correzioni di sicurezza e una vita utile ancora concreta. Non è poco. Come spiegano spesso anche nei negozi, il vero spartiacque non è avere in tasca l’ultimo modello, ma restare dentro il ciclo software di Apple.

Offerte, permute e bonus operatori: quando iOS 27 può spingere al cambio di iPhone

L’annuncio di iOS 27 si lega anche al mercato degli abbonamenti e delle permute iPhone. Chi ha un dispositivo ormai vicino al limite del supporto può valutare il cambio, magari approfittando dei bonus degli operatori. Nei Paesi Bassi, secondo iPhoned, Vodafone proponeva AirPods 4 in omaggio con alcuni piani Unlimited legati ai nuovi iPhone, mentre KPN e Odido indicavano valutazioni maggiorate per la restituzione di modelli recenti come iPhone 16 Pro e iPhone 15 Pro. Sono promozioni commerciali, quindi con condizioni precise e durata limitata, ma raccontano bene il momento: spesso è proprio un aggiornamento software a dare la spinta finale per cambiare telefono.

Chi ha un iPhone 11 o un iPhone SE 2, però, non deve correre per forza. Con iOS 27 ancora garantito, questi modelli restano utilizzabili. Chi cerca più autonomia, fotocamere migliori o funzioni più avanzate può invece guardare a iPhone 16 e iPhone 17 come alternative più prudenti rispetto ai modelli appena usciti.