Questi gadget insignificanti che abbiamo tutti buttato in qualche cassetto, secondo gli esperti sono un vero tesoro

I protagonisti sono proprio loro: gadget domestici “noiosi” — prese multiple, caricabatterie, sensori, tracker e router mesh — con prezzi che partono da circa 9 dollari e arrivano, per i sistemi più completi, a qualche centinaio.

La scena la conoscono tutti: una presa dietro il divano, due alimentatori già attaccati e il caricatore del telefono che resta fuori. Per questo, nella lista entrano subito accessori poco appariscenti ma molto pratici, come l’estensore Qinlianf a 5 prese, venduto negli Stati Uniti a circa 10 dollari. Aggiunge anche porte USB-A e USB-C, senza mettere mano all’impianto elettrico. Una soluzione più semplice, e meno costosa, rispetto alla sostituzione delle placche a muro.

Sulla stessa linea ci sono i cavi Anker USB-A/USB-C da 6 piedi, venduti in confezione da due intorno ai 10 dollari. McGraw li descrive come l’opposto dei cavi economici che “sembrano andare bene per una settimana, poi si sfilacciano o smettono di funzionare”. Il dettaglio, qui, conta. Un cavo intrecciato, più lungo e più resistente, tiene meglio sulla scrivania, nella borsa, sul comodino o sotto il tavolo. Non è un acquisto entusiasmante. Ma serve, eccome.

Poi ci sono le ciabatte con protezione da sovratensione, come la Hanycony Surge Protector Power Strip, indicata a circa 12 dollari. Non è solo una questione di prese in più. Conta anche lo spazio: cavi da 5 fino a 25 piedi, rivestimento intrecciato, protezione per computer, monitor, console e piccoli elettrodomestici. Il punto è semplice: quando bisogna far passare un filo dietro un mobile o lungo una parete, la lunghezza non basta mai.

A chiudere il capitolo energia c’è il caricatore rapido Iniu 65W 3-in-1, venduto a circa 22 dollari. Serve ad alimentare da un solo punto laptop, smartphone e auricolari. Meno alimentatori, meno prese occupate, meno cavi in giro. “Collego una volta e ho finito”, ha spiegato l’autore della guida, pensando alla scrivania ma anche ai viaggi, quando in hotel trovare una presa libera può diventare quasi un lusso.

Smart home senza ristrutturazioni: interruttori, spine e automazioni a basso costo

La casa intelligente non deve per forza passare da lampadine nuove, centraline costose o lavori sull’impianto. Un esempio è l’interruttore Kasa HS200 Smart Light Switch, proposto a circa 12 dollari. Permette di programmare le luci, usare i comandi vocali e controllare un’intera stanza senza sostituire ogni singola lampadina. In pratica, si cambia il punto di comando. Non tutta la casa.

Una postazione di lavoro domestica con prese, cavi e ricarica: i gadget “noiosi” che semplificano la routine.

Ancora più immediata è l’idea delle prese smart Kasa, vendute in confezione da quattro intorno ai 26 dollari. Servono a rendere “connessi” oggetti che non lo sono: una lampada, una macchina del caffè, una luce all’ingresso. McGraw racconta di usarle per programmare le lampade e far partire la caffettiera prima del risveglio. Un piccolo automatismo, quasi banale. Però cambia il primo gesto della mattina.

Il vantaggio è proprio questo: sono dispositivi facili da usare. Si collega la spina, si abbina l’app, si imposta un orario o un comando vocale con Alexa o Google Home. Non serve trasformare la casa in un laboratorio. La tecnologia resta lì, sullo sfondo, e lavora quando serve. Spesso ci si accorge della sua utilità solo dopo averla provata.

Sensori, tracker e garage connesso: piccoli dispositivi contro grandi imprevisti

Tra gli accessori meno vistosi, ma più utili, ci sono i sensori di perdite d’acqua GoveeLife WiFi, venduti in confezione da tre a circa 55 dollari. Si mettono sotto i lavelli, vicino alla lavatrice, allo scaldabagno o nei punti più a rischio della casa. Se rilevano acqua dall’alto o dal basso, fanno partire una sirena e mandano notifiche via app ed e-mail. Non fanno miracoli. Però possono avvisare prima che una piccola perdita diventi un danno serio.

Sempre sul fronte della prevenzione c’è il MyQ Smart Garage Door Video Keypad, indicato a circa 69 dollari. Permette di aprire e chiudere il garage da remoto, ricevere notifiche se la porta resta aperta e programmare una chiusura automatica la sera. È uno di quei dispositivi che si capiscono al primo dubbio: si esce di casa, arriva la domanda — “ho chiuso?” — e la risposta è sul telefono. Niente corsa indietro, niente telefonata al vicino.

Per chi viaggia spesso, invece, il riferimento sono gli Apple AirTag di seconda generazione, nella confezione da quattro a circa 80 dollari. Uno nelle chiavi, uno nello zaino fotografico, uno in valigia. Quando un bagaglio viene “temporaneamente smarrito”, per usare l’espressione ironica citata nella guida, avere la posizione aggiornata può ridurre ansia e attese. Non sostituisce l’assistenza della compagnia aerea, certo. Ma aggiunge un’informazione che, in certi momenti, pesa parecchio.

Wi-Fi mesh, streaming stick e termostati: quando l’infrastruttura domestica fa la differenza

La parte meno visibile della tecnologia di casa è spesso quella che tiene in piedi tutto il resto: rete Wi-Fi, streaming e climatizzazione. Il sistema Amazon Eero 6+ Mesh Wi-Fi Router, citato a circa 300 dollari nella configurazione a tre nodi, serve a coprire abitazioni con zone morte, muri spessi o stanze lontane dal modem. Non usa lo standard più recente Wi-Fi 7, ma il Wi-Fi 6 basta ancora per molti usi quotidiani, compresi lo streaming in 4K e il lavoro da remoto.

Per i televisori non recenti, o per chi vuole avere tutto in un’unica interfaccia, la guida cita l’Amazon Fire TV Stick 4K Plus, intorno ai 70 dollari. Si collega alla porta HDMI e trasforma uno schermo tradizionale in una TV con app di streaming, account personali e contenuti sincronizzati. Il suggerimento dell’autore è molto pratico: portarla anche in viaggio, così film, serie e piattaforme restano a portata di telecomando anche in hotel o in una seconda casa.

Chiude la lista il termostato Ecobee Smart Thermostat Premium con Smart Sensor, venduto a circa 209 dollari. Regola riscaldamento e raffrescamento in base alle abitudini e alla temperatura reale delle stanze. I sensori distribuiti in casa evitano che il sistema legga solo il punto in cui si trova il termostato, magari un corridoio più freddo o più caldo del soggiorno. È tecnologia poco appariscente, sì. Ma quando la casa consuma meno, il Wi-Fi non cade e il caffè è già pronto, la differenza si vede.