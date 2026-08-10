Questi fori piccolissimi in auto hanno una funzione fondamentale ma sono in pochi a sapere che ci sono

Servono a far uscire l’acqua che entra con la pioggia, durante i lavaggi o nelle giornate molto umide. Una funzione semplice, ma tutt’altro che secondaria: se quei passaggi si tappano, il rischio è ritrovarsi con ruggine, problemi elettrici e riparazioni anche costose.

Una portiera chiusa non è una cassaforte impermeabile. Un po’ d’acqua può passare dai raschiavetro, dalle guarnizioni e dalle piccole fessure tra finestrino e lamiera, soprattutto durante un temporale o sotto i rulli dell’autolavaggio. Non significa che l’auto sia difettosa: è una cosa prevista già in fase di progettazione. L’acqua finisce all’interno del pannello, scende verso il basso e da lì deve uscire.

Come spiegano spesso i meccanici, qualche goccia dentro la porta non è un problema. Il problema nasce quando resta lì, ferma. Ed è proprio per questo che esistono quei fori, quasi invisibili, nella parte inferiore della portiera.

A cosa servono i fori di drenaggio nascosti sotto la portiera

I fori di drenaggio della portiera sono piccole aperture ricavate in basso, sul telaio. Per vederli, spesso, bisogna abbassarsi e guardare lungo il bordo inferiore. Il loro compito è molto pratico: far defluire l’acqua accumulata dentro la porta, evitando che resti a contatto con lamiera, cablaggi e componenti interni. Dopo un lavaggio o una giornata di pioggia può capitare di vedere qualche goccia cadere da sotto la portiera.

I fori di drenaggio nella parte bassa della portiera fanno defluire l’acqua dopo pioggia o lavaggio, evitando ristagni e ruggine.

A prima vista può sembrare strano, invece è il segnale che tutto sta funzionando. L’acqua entra, scende e viene espulsa dai canali di scarico. A volte si tratta di poche gocce, altre di un piccolo rivolo, soprattutto se l’auto è rimasta per ore sotto la pioggia.

Ruggine ed elettronica: cosa succede quando gli scarichi si tappano

I guai cominciano quando i fori di scarico si ostruiscono. Foglie secche, sabbia, fango, polvere e piccoli detriti possono accumularsi nella parte bassa della porta, soprattutto dopo l’autunno e l’inverno, quando le strade sono più sporche e bagnate. Se l’acqua non trova più una via d’uscita, ristagna. La conseguenza più nota è la corrosione della lamiera, in particolare sulle auto più vecchie o su quelle parcheggiate spesso all’aperto.

Il punto critico è che la ruggine nasce all’interno, dove è difficile accorgersene. Quando diventa visibile da fuori, il danno può essere già serio. Tra carteggiatura, trattamento, verniciatura e manodopera, la riparazione può costare diverse centinaia di euro. Sulle auto moderne c’è anche un altro rischio: l’acqua può arrivare ad alzacristalli elettrici, altoparlanti, sensori, centraline e cablaggi.

Dentro le portiere di oggi passa molta più elettronica rispetto al passato. Umidità e contatti elettrici, si sa, non vanno d’accordo: possono comparire falsi contatti, finestrini bloccati, rumori dagli speaker o spie anomale. “A volte il cliente arriva convinto che sia saltato il motorino del vetro”, racconta un autoriparatore, “poi si scopre che dentro la porta c’era acqua da giorni”.

Come controllare e pulire i fori senza rovinare guarnizioni e vernice

Controllare i fori di drenaggio richiede pochi secondi. Basta aprire la portiera e guardare la parte inferiore, lungo il bordo metallico rivolto verso il pavimento. Su molti modelli sono piccole fessure rettangolari o ovali; su altri possono essere parzialmente coperte da guarnizioni o profili in plastica. Dopo periodi di pioggia, lavaggi frequenti o viaggi su strade sterrate, un’occhiata vale la pena darla.

Se i fori sono sporchi, meglio muoversi con delicatezza. Si può usare un pezzetto di plastica flessibile, uno stuzzicadenti non appuntito o un filo sottile rivestito. Da evitare, invece, cacciaviti, punte metalliche e oggetti affilati: possono graffiare la vernice o rovinare le guarnizioni della portiera. Non bisogna forzare, basta liberare il passaggio. Se esce acqua, anche poca, vuol dire che lo scarico era almeno in parte ostruito.

Durante il lavaggio dell’auto, soprattutto per chi parcheggia in strada o sotto gli alberi, controllare la zona bassa delle portiere può diventare una piccola abitudine utile. Non sostituisce i controlli in officina, ma aiuta a prevenire problemi. Quei piccoli fori sotto la portiera, quasi sempre ignorati, sono una difesa concreta contro umidità, ruggine e guasti elettrici. Un dettaglio nascosto che può evitare spese molto più pesanti.