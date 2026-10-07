Questi cavi USB stanno diventando un rischio per la sicurezza e non lo sai

Dietro un accessorio da pochi euro possono esserci difetti elettrici, componenti non certificati o strumenti pensati per attacchi informatici. Il problema riguarda case, uffici, aeroporti, hotel e postazioni condivise, dove un caricatore passa di mano senza troppe domande. Ma una porta USB, ricordano gli esperti di sicurezza hardware, non porta solo energia: può trasportare dati, comandi e tensione. Anche quando sembra servire solo a ricaricare.

Tra i casi più rischiosi ci sono i cavi USB-A maschio-maschio, quelli con lo stesso connettore rettangolare alle due estremità. Sono prodotti fuori dalla logica originaria dello standard USB, pensato per distinguere l’host, di solito il computer che fornisce alimentazione, dal dispositivo, come una chiavetta o una periferica che la riceve. Collegare direttamente due pc con un cavo di questo tipo significa mettere insieme due sorgenti da 5 volt, ciascuna con il proprio alimentatore e con valori mai perfettamente identici.

A quel punto la corrente può passare da una porta all’altra senza protezioni adeguate. Nel migliore dei casi salta un fusibile. Nel peggiore si danneggiano le piste della scheda madre o il controller USB. Nei laboratori di riparazione lo sanno bene: il guasto non sempre riguarda una sola presa, perché molte porte condividono lo stesso chip. Quando quello cede, possono smettere di funzionare tutte insieme. Non è un attacco hacker, almeno all’inizio. È semplicemente elettricità gestita male.

USB-C non certificati: e-Marker assenti, resistenze errate e rischio surriscaldamento

Il discorso cambia, ma fino a un certo punto, con i cavi USB-C non certificati, molto diffusi nelle bancarelle, nei marketplace e nei punti vendita improvvisati. La certificazione dell’USB Implementers Forum serve a controllare che un cavo rispetti davvero le specifiche dichiarate, soprattutto quando deve reggere correnti superiori a 3 ampere, ricariche rapide o trasferimenti dati ad alta velocità.

Un cavo USB lasciato incustodito vicino a laptop e smartphone, simbolo dei rischi nascosti di accessori economici o sconosciuti.

Nei cavi più evoluti c’è un piccolo chip, l’e-Marker, inserito nel connettore: dice al caricatore e al dispositivo se quel cavo può sopportare 3A o 5A, 60 watt o 240 watt, e quali funzioni consente. Se il chip non c’è, o comunica dati sbagliati, telefono e laptop possono pensare di poter assorbire più energia di quanta il cavo o la porta riescano a reggere. Un caso noto risale ai primi anni dell’USB-C, quando alcuni cavi economici USB-A a USB-C montavano una resistenza da 10 kΩ invece di quella corretta da 56 kΩ sul pin di configurazione.

Il risultato: alcuni dispositivi cercavano di prelevare 3 ampere da porte pensate per circa 500 milliampere, con possibili danni al controller host e surriscaldamenti. Il danno non sempre si vede subito. A volte arriva dopo settimane, tra ricariche lente, porte instabili e odore di plastica calda. Segnali da non sottovalutare.

Adattatori magnetici e cavi O.MG: dalla comodità al possibile attacco informatico

Più insidioso è il caso degli adattatori magnetici USB-C, scelti perché permettono di attaccare e staccare il cavo senza inserire ogni volta il connettore nella porta. Il sistema lascia un piccolo puntale metallico dentro il dispositivo, mentre il cavo si aggancia con i magneti. Comodo, certo. Ma quel puntale resta esposto a urti, polvere e contatti non perfettamente allineati. In una porta USB-C, dove 24 pin sono concentrati in pochi millimetri, basta un collegamento storto perché alimentazione e linee dati finiscano per toccarsi nel modo sbagliato.

Poi c’è il fronte della sicurezza informatica. Componenti minuscoli possono essere nascosti in spazi molto ridotti, e un adattatore sostituito da terzi può diventare un accesso non autorizzato. Ancora più chiaro è il caso dei cavi O.MG, strumenti nati per penetration test e red team: sembrano normali cavi di ricarica, ma nel connettore nascondono un microcomputer con Wi-Fi e funzioni di attacco.

Una volta collegati, possono presentarsi al sistema come una tastiera USB, periferica che i sistemi operativi riconoscono automaticamente. Da lì un aggressore può inviare comandi, aprire terminali, scaricare malware o avviare script a una velocità impossibile per una persona. “Sembra un cavo qualsiasi”, spiegano gli analisti di sicurezza hardware. Ed è proprio questo il problema.

Le regole pratiche per acquistare, usare e prestare cavi senza esporsi a danni

La difesa, nella vita di tutti i giorni, passa da poche abitudini concrete: comprare cavi certificati, scegliere marchi riconoscibili, controllare confezione e specifiche, evitare accessori senza indicazioni chiare su potenza e standard supportati. Un cavo che promette ricariche ad alta potenza dovrebbe riportare dati precisi su wattaggio, corrente e compatibilità. Se costa pochi euro e non dice nulla, meglio lasciarlo dov’è.

Da evitare anche i cavi trovati in sale riunioni, aeroporti, hotel o auto a noleggio: non se ne conoscono provenienza, uso precedente e condizioni. In azienda la regola dovrebbe essere ancora più netta: niente cavi personali collegati ai pc di lavoro, niente prestiti improvvisati, scorte interne acquistate da fornitori verificati. Per chi viaggia, meglio portare il proprio caricatore e, quando possibile, usare un adattatore solo alimentazione o un USB data blocker, che blocca il trasferimento dei dati. Non serve vivere nel sospetto. Serve ricordare che un cavo USB non è solo un filo: è un collegamento elettrico e, spesso, anche una porta d’ingresso digitale.