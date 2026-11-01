Questi cavi che abbiamo tutti in casa hanno una data di scadenza ma non la rispettiamo

Un cavo dimenticato dietro il router può sembrare eterno, ma alcuni segnali spesso ignorati possono rivelare quando è arrivato il momento di controllarlo davvero.

Nelle nostre case, tra computer, console e smart TV, ci sono collegamenti che utilizziamo per anni senza preoccuparci delle loro condizioni. Eppure, quando iniziano rallentamenti e disconnessioni, il problema potrebbe nascondersi proprio dove nessuno pensa di guardare. Capire quanto durano questi cavi e quali fattori ne compromettono l’affidabilità può evitare sostituzioni inutili e fastidiosi problemi di connessione.

Perché un cavo può durare decenni senza una vera data di scadenza

Un cavo Ethernet non scade come una batteria o un prodotto da dispensa. Sulla confezione, di solito, non c’è una data oltre la quale diventa inutilizzabile. Se è stato posato bene, senza pieghe troppo strette, schiacciamenti, umidità o sole diretto, può durare anche dieci anni. In molti casi pure di più. Nei forum tecnici c’è chi racconta di usare ancora cablaggi installati venti o trent’anni fa, magari dentro canaline interne, senza notare problemi.

Non tutti i cavi, però, invecchiano allo stesso modo. Conta la qualità. I modelli in rame pieno reggono meglio nel tempo rispetto a quelli in alluminio rivestito di rame, spesso più economici ma anche più fragili, soprattutto quando lavorano tanto o trasportano alimentazione. Un buon cavo, alla fine, si riconosce proprio da questo: non ci pensi più. Meno errori, meno cadute di linea, meno sorprese dietro al modem.

Pieghe, calore, esterno e rame: cosa accorcia davvero la vita del cavo

Il nemico più comune è l’uso quotidiano, spesso distratto. Pieghe troppo strette, nodi, sedie che passano sopra il filo, mobili appoggiati sul cavo, animali domestici che lo mordicchiano. Ogni cavo ha un limite di curvatura da rispettare. Superarlo non vuol dire romperlo all’istante, ma col tempo può peggiorare le prestazioni e danneggiare i conduttori interni. Prima arriva un rallentamento. Poi qualche perdita di connessione. Infine il problema diventa stabile.

Anche il posto in cui viene installato fa la differenza. Un cavo Ethernet da interno, tenuto in casa, lontano da acqua e raggi solari, può durare molto più di uno lasciato su un balcone, lungo una facciata o comunque all’aperto, esposto a pioggia, gelo e caldo estivo. Nei collegamenti PoE, quelli che portano anche corrente a telecamere, access point o telefoni VoIP, la qualità pesa ancora di più: un cavo scadente può scaldarsi e diventare meno affidabile prima del previsto.

Occhio anche ai connettori RJ45, le piccole estremità trasparenti che si infilano nelle porte del router, del pc o della console. Se la linguetta si rompe, se il contatto non è stabile o se il cavo viene attaccato e staccato di continuo, il guasto può essere lì. Non sempre il problema corre lungo tutto il filo.

Quando il cavo dà segnali di guasto e quando passare a Cat6 o Cat6a

Un cavo Ethernet difettoso raramente smette di funzionare di colpo, a meno che non abbia subito un danno evidente. Di solito manda segnali più subdoli: connessioni che cadono senza motivo, velocità più basse del previsto, rete instabile tra i dispositivi di casa, alimentazione PoE che non arriva più in modo regolare. A occhio, spesso, sembra tutto a posto. Il rivestimento esterno può essere integro anche se dentro qualcosa non lavora più come dovrebbe.

Cambiarlo ha senso anche quando il vecchio cavo non è più adatto alla rete di oggi. Se in casa ci sono ancora cavi Cat5 e la connessione arriva a 1 Gbps, oppure se pc, NAS e router supportano trasferimenti più veloci, passare a Cat6 o Cat6a può essere una scelta sensata. Vale soprattutto per tratte lunghe o case con molti dispositivi collegati. Per un collegamento breve nella stessa stanza può bastare un normale patch cable; per percorsi più ordinati e stabili, meglio un cablaggio fatto con criterio.

La regola resta semplice: non bisogna cambiare un cavo che funziona bene solo per scrupolo. Ma quando compaiono disconnessioni, cali di velocità o categorie ormai superate, quel filo dimenticato dietro al router merita finalmente un controllo.